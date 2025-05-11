Kongo’da Felaket! Sel 62 Can Aldı, Çok Sayıda Kayıp Var
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusundaki Güney Kivu eyaletinin Fizi bölgesinde meydana gelen şiddetli sel felaketinde, ilk verilere göre en az 62 kişi yaşamını yitirdi, 30 kişi ise yaralandı.
Güney Kivu eyalet yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, selin ardından birçok kişinin kayıp olduğu ve arama kurtarma çalışmalarının aralıksız sürdüğü bildirildi.
Açıklamada, selin bölge genelinde büyük maddi hasara yol açtığı, çok sayıda tarım arazisinin sular altında kaldığı ve eğitim faaliyetlerinin ciddi şekilde aksadığı belirtildi.
Kaynak: DHA
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