Putin'den Ateşkes Kararı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı İşaret Etti

Ukrayna'ya üç yılı aşkın süredir saldırılar düzenlemeye devam eden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 9 Mayıs Zafer Günü dolayısıyla yapılan etkinliklerin ve yabancı ülkelerin liderleriyle görüşmesinin ardından açıklamalarda bulundu. Rus lider, Ukrayna'da ateşkes ve kalıcı barış için istekli olduğunu söyledi.

Ukrayna ile ön koşulsuz ve doğrudan görüşmelerin 15 Mayıs'ta tekrar İstanbul'da başlatılmasını öneren Putin, Rusya'nın Ukrayna ile diyaloğu hiçbir zaman reddetmediğini söyledi. Bu kapsamda her şeye rağmen Kiev yetkililerinin 2022 sonunda ara verdikleri müzakereleri yeniden başlatmalarını istediklerini belirtti.

Putin, "15 Mayıs Perşembe günü, müzakerelerin daha önce yarıda kesildiği yerde, İstanbul'da doğrudan müzakerelerin özellikle de ön koşulsuz olarak yeniden başlatılmasını, hiç zaman kaybetmeden başlamasını öneriyoruz" diye konuştu.

'CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN RİCA EDECEĞİM'

Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelerin düzenlenmesi için Türkiye'nin birçok kez teklifte bulunduğunu anımsatan Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da bu organizasyonu gerçekleştirmek için çok şey yaptığını ifade etti. Rus lider, İstanbul'da 2022'de yapılan müzakerelerin sonucunda taslak bir belgenin hazırlandığını ve Kiev'in bunu parafladığını belirterek, Batı'nın tavrı yüzünden bu belgenin çöpe atıldığını ifade etti.

Rus lider Putin, "Yarın Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir görüşmemiz var. Kendisinden Türkiye'de müzakerelerin yapılması için böyle bir fırsat sağlamasını rica ediyorum. Ukrayna'da barış arayışına katkıda bulunma isteğini teyit etmesini umuyorum. Ukrayna ile ciddi müzakereler yapmaya kararlıyız" şeklinde konuştu.

'AMACIMIZ BARIŞ TESİS ETMEK'

Bu müzakere ile amaçlarının, "çatışmanın temel nedenlerini ortadan kaldırmak ve tarihsel perspektif içinde uzun vadeli, kalıcı bir barışı tesis etmek" olduğunu vurgulayan Vladimir Putin, "Bu müzakereler sırasında sadece Rusya tarafından değil, Ukrayna tarafının da uyacağı yeni ateşkes ve gerçek bir değişim üzerinde anlaşmanın mümkün olabileceğini düşünüyoruz. Bu, ilk adım olur" ifadelerini kullandı.

'BİZİM TEKLİFLERİMİZ MASADA'

Bu teklifin, uzun vadeli sürdürülebilir bir barış olduğunu aktaran Putin, bunun Ukrayna ordusunun tam kadro donatılıp güçlendirilmesi ve sonrasında silahlı çatışmanın devam etmesine neden olmaması gerektiğini işaret etti. Putin, "Bizim tekliflerimiz masada. Karar şimdi Ukrayna yetkililerine ve onların küratörlerine kalmış durumda" dedi.

Kaynak: AA