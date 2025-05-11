ABD'de Serbest Bırakılan Rümeysa Öztürk'ten İlk Açıklama: 'Amerikan Adalet Sistemi…'

Katliamların devam ettiği Filistin'e destek verdiği için yaklaşık 6 haftadır gözaltında tutulan Tufts Üniversitesi doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk geçtiğimiz gün kefaletle serbest bırakıldı. Eğitim gördüğü Massachusetts eyaletine geri dönen Öztürk, yaptığı ilk açıklamada Amerikan adalet sistemine inandığını söyledi.

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İsrail saldırıları altındaki Gazze'ye ve Filistin halkına destek verdiği için ABD'de yaklaşık 6 haftadır gözaltında tutulmasının ardından serbest bırakılan Tufts Üniversitesi doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk, eğitim gördüğü Massachusetts eyaletine geri döndü. Kefaletle serbest bırakıldığı gün avukatlarıyla geceyi Louisiana'da geçiren Öztürk, ertesi gün ilk uçakla Boston'daki Logan Airport havalimanına iniş yaptı.

Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği (ACLU) üyesi avukatı Mafsa Khanbabai ile havalimanına giriş yapan Öztürk'ü karşılayanlar arasında, Türkiye'nin Boston Başkonsolosu Halime Didem Buner ve Eğitim Ataşesi İbrahim Sığın da bulundu. Başkonsolos Buner, giriş salonunda sohbet ettiği Öztürk'e Türkiye adına geçmiş olsun dileklerini aktardı.

ABD'de Serbest Bırakılan Rümeysa Öztürk'ten İlk Açıklama: 'Amerikan Adalet Sistemi…' - Resim : 1

'DESTEK VEREN HERKESE TEŞEKKÜR EDERİM'

Rümeysa Öztürk, serbest kaldıktan sonra yaptığı ilk açıklamada iyi olduğunu ve bu süreçte destek veren herkese çok teşekkür ettiğini söyledi. Öztürk, "Son 45 günde doktoramın kritik zamanında özgürlüğüm ve eğitimimden mahrum kaldım" dedi.

Arkadaşlarına, öğretmenlerine ve öğrencilerine kavuşmak için heyecanlandığını dile getiren Öztürk, gözaltında geçirdiği süreyle ilgili, "Bu, şahsım, üyesi olduğum Tufts Üniversitesi topluluğu ve Türkiye'deki yakınlarım için çok zor bir zamandı ama tüm destek, nezaketiniz için hepinize çok minnettarım" diye konuştu.

Bu süreçte hukuki destek veren avukatlarına da özel teşekkürlerini ifade eden Öztürk, onların sayesinde Amerikan adalet sistemine inancının devam ettiğini ifade etti.

ABD'de Serbest Bırakılan Rümeysa Öztürk'ten İlk Açıklama: 'Amerikan Adalet Sistemi…' - Resim : 2

NE OLMUŞTU?

ABD'nin Massachusetts eyaletindeki Tufts Üniversitesinde doktora eğitimi alan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk, 25 Mart akşamı arkadaşlarıyla iftar yapmaya giderken yüzleri maskeli altı Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) görevlisi tarafından gözaltına alınmıştı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Öztürk'ün öğrenci vizesinin iptal edildiğini ve kendisinin sınır dışı edileceğini açıklamıştı. Rubio, "Hamas destekçisi" ve "deliler" (İsrail karşıtı) olarak tanımladığı 300'den fazla yabancı öğrencinin vizesinin iptal edildiğini belirtmişti.

ABD'li federal yargıç Denise Casper, ICE görevlilerince gözaltına alınan Türk öğrenci Öztürk'ün sınır dışı edilmesine karşı durdurma kararı vermişti.

Rümeysa Öztürk'ün doktora eğitimi aldığı Tufts Üniversitesi de öğrencilerinin serbest bırakılmasını talep ederken, Rektör Sunil Kumar mahkemeye yaptığı açıklamada, Öztürk'ün tutuklanmasının "okulun uluslararası topluluğunu felç ettiğini" ve artık okulun güvenliği konusunda endişe duyduklarını kaydetmişti.

ABD Vermont Federal Bölge Yargıcı William Sessions, Öztürk'ün kefaletle serbest bırakılmasına karar vermişti.

ABD'de Filistin'e Destek Verdiği İçin Gözaltına Alınmıştı... Rümeysa Öztürk Serbest BırakıldıABD'de Filistin'e Destek Verdiği İçin Gözaltına Alınmıştı... Rümeysa Öztürk Serbest BırakıldıGüncel
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Kaynak: AA

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