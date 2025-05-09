ABD'de Filistin'e Destek Verdiği İçin Gözaltına Alınmıştı... Rümeysa Öztürk Serbest Bırakıldı

ABD'de Filistin'e verdiği destek nedeniyle gözaltına alınan Tufts Üniversitesi doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk'le ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Rümeysa Öztürk'ün mahkeme kararıyla serbest bırakılmasına karar verildi.

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ABD'de Filistin'e Destek Verdiği İçin Gözaltına Alınmıştı... Rümeysa Öztürk Serbest Bırakıldı

Tufts Üniversitesi'nde doktora yapan Rümeysa Öztürk, 25 Mart’ta ABD’de Filistin’e verdiği destek gerekçesiyle gözaltına alınmıştı. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Öztürk’ün öğrenci vizesinin iptal edildiğini ve sınır dışı edileceğini açıklamıştı.

ABD’li federal yargıç Denise Casper, Öztürk’ün sınır dışı edilmesine karşı geçici durdurma kararı vermişti. Öztürk’ün öğrenim gördüğü Tufts Üniversitesi de öğrencisinin serbest bırakılmasını talep etmişti.

SERBEST BIRAKILDI

ABD’nin Massachusetts eyaletinde Filistin'e destek verdiği gerekçesiyle 25 Mart'ta gözaltına alınan doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk'ün mahkeme kararıyla serbest bırakılmasına karar verildi.

Kaynak: AA

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