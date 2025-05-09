Kandilli Rasathanesi Duyurdu: Balıkesir'de Deprem
Kandilli Rasathanesi, Balıkesir'de 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Kandilli Rasathanesi'nin aktardığına göre; Balıkesir'in Pelitcik ilçesinde saat 17.41'de 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin derinliği 8.5 kilometre olarak kaydedildi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) May 9, 2025
PELITCIK-SAVASTEPE (BALIKESIR) https://t.co/o623fd8hTE
09.05.2025, 17:41:08 TSİ
Büyüklük: 3.1
Derinlik: 8.5 km#Kandilli
Kaynak: Haber Merkezi
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