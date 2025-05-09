Kandilli Rasathanesi Duyurdu: Balıkesir'de Deprem

Kandilli Rasathanesi, Balıkesir'de 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

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Kandilli Rasathanesi Duyurdu: Balıkesir'de Deprem

Kandilli Rasathanesi'nin aktardığına göre; Balıkesir'in Pelitcik ilçesinde saat 17.41'de 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin derinliği 8.5 kilometre olarak kaydedildi.

Kaynak: Haber Merkezi

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