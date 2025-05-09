'Terörsüz Türkiye' Sürecinde Tarihi Gün! DEM Parti'den Yeni Açıklama: 'Bizim En Büyük Siyasi Hedefimiz...'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla başlayan ve terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın örgüte yönelik 'kendini feshetme' ve 'silah bırakma' çağrısıyla devam eden "terörsüz Türkiye" sürecinde tarihi bir gelişme yaşandı. Terör örgütü PKK, 'fesih' kongresini topladığını ve çok önemli kararlar alındığını açıkladı.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, sürece ilişkin tv100’e özel açıklamalarda bulundu. Türkiye’nin demokratik geleceği açısından tarihi bir gün yaşandığını belirten Bakırhan, “Bugün, Türkiye’nin demokratik geleceği adına tarihe geçecek bir gün. Kırk yılı aşkın süredir acıyla, gözyaşıyla, yasla örülen bir dönemin sonuna doğru yaklaşıyoruz. Yüz yılı aşkın bir geçmişe sahip Kürt sorununun demokratik çözümü ve kırk yılı bulan çatışmalı sürecin sona ermesiyle, bu topraklar şiddetsiz bir geleceğe uyanabilir. Ancak o zaman yaralarımız sarılacak, toplum gerçek bir kucaklaşmayla birbirine yeniden dokunabilecektir" dedi.

Bakırhan, açıklamasına şöyle devam etti:

'EL ELE VERİRSEK BU SINAVI BAŞARIYLA GEÇEBİLİRİZ'

Bu sürecin bu noktaya gelmesinde irade gösteren herkes, adını tarihe altın harflerle yazdıracaktır. Çünkü bu dünyadaki en büyük sınavımız, barışı sağlama sınavıdır. Ve biz, el ele verirsek bu sınavı başarıyla geçebiliriz.

'YENİ VE TARİHİ BİR KAPI ARALANABİLİR'

Barışı; ellerini semaya açıp dua eden anneler için, birlikte yaşam umudunu yüreğinde taşıyan milyonlarca yurttaşımız için sağlayacağız. Bu ülkenin acılarına, yıkımlarına artık son vermek zorundayız. PKK’nın kongresini toplamasıyla ortaya çıkan siyasal iklim, yürütme erki, siyasi partiler, medya ve sivil toplumla birlikte değerlendirilirse; bu ülkenin önünde yeni ve tarihi bir kapı aralanabilir.

'BU TARİHİ SORUMLULUĞUN BİLİNCİNDEYİZ'

DEM Parti olarak bu tarihi sorumluluğun bilincindeyiz. Edirne’den Hakkari’ye tüm ülkenin ortak geleceği için barış yolunda yürümeye, yükü birlikte taşımaya kararlıyız. Bu toprakların barışa kavuşması, bereketle buluşması, 85 milyon yurttaşa umutlu bir gelecek sunulması; bizim en büyük siyasi hedefimiz, en derin insani arzumuzdur.”

Kaynak: tv100