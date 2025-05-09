Pervin Buldan Canlı Yayında Açıkladı: Terör Örgütü PKK Kongrede Alınan Kararları Ne Zaman Açıklayacak?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin çağrısıyla başlayan ve terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan’ın örgüte yönelik ‘kendini feshetme’ ve ‘silah bırakma’ çağrısıyla ilerleyen “Terörsüz Türkiye” sürecinde tarihi bir gelişme yaşandı. PKK, fesih kongresini topladığını ve kritik kararlar aldığını duyurdu.

tv100’e özel açıklama yapan DEM Parti İmralı Heyeti Üyesi Pervin Buldan, Kübra Par'ın 'PKK kongrede alınan kararları ne zaman açıklayacak?' sorusunu yanıtladı. Açıklamasına Sırrı Süreyya Önder'i anarak başlayan Buldan, "Keşke bu günü görseydi. Keşke açıklamaya tanıklık etseydi. Büyük emeği ve çabası var. Barış uğruna feda edilen bir yürekten bahsediyoruz. Sevgili Sırrı Süreyya Önder yerinde rahat uyusun. Mutlaka hissedecek ve anlayacak bugün Türkiye’de vermiş olduğu çabanın ve mücadelenin nihayete erdiği bir dönemi yaşıyoruz" dedi.

'BÜTÜN EMEKLERİMİZİN KARŞILIĞINI ALDIK'

Türkiye için tarihi bir dönemin kapısının aralandığını ifade eden Pervin Buldan, şöyle devam etti:

"Geçmişte bu uğurda ödenen bedeller belki çok fazla nihayete ermedi ama bugün itibariyle en azından birkaç aylık süreç içerisinde bütün emeğin ve çabaların emeğini aldık diyebiliriz. Huzurlu bir Türkiye, demokratik bir Türkiye herkesin özlemiydi. Bugün belki bunun yolları ve kapısı aralandı. Artık annelerimizin ağlamadığı, çocuklarımızın, gençlerimizin toprağın altına girmediği, canını feda etmediği bir geleceği yaratmak adına barış bu topraklara çok yakışacak. Bu konuda çaba sarf eden, emek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Hepimizin beklediği, özlem duyduğu süreci yakaladık. Şimdi bu taşları örme, barışa destek verme zamanı.

'KISA BİR SÜRE SONRA KARAR AÇIKLANACAK'

Muhtemelen kısa bir süreç içerinde açıklanır. Kongreyi bile toplamak 3 gün sürüyor. Kolay bir iş değil. Bu kongre toplama kararı sonrasında alınan kararların çok kısa bir süre sonra açıklanacağını düşünüyorum. Elimizi bir kez daha taşın altına koyarak güç vermemiz gerekiyor. Türkiye’de canını yitiren bütün insanlarımızın annelerine hayırlı olsun. Bundan sonra çocuklarımız ölmesin barış ve huzur içeresinde yaşasınlar.”





Kaynak: tv100