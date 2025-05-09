Devlet Bahçeli'den Ahmet Türk'e Tebrik Telefonu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin çağrısıyla başlatılan “Terörsüz Türkiye” sürecinde; terör örgütü PKK, fesih kongresini topladığını duyurdu. Bu tarihi gelişmenin ardından DEM Parti İmralı Heyet Üyesi Ahmet Türk, tv100'e açıklamada bulundu. Bahçeli'nin kendisini arayarak tebrik ettiğini ifade eden Ahmet Türk, "Bu süreçte en büyük rol Devlet Bahçeli’nindir. Bu kapının aralamasında önemli bir riskti. Ama bu riski Türkiye’nin geleceğini düşündüğü için aldı" dedi.

Son Güncelleme:

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin çağrısıyla başlayan ve terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan’ın örgüte ‘kendini feshetme’ ve ‘silah bırakma’ çağrısıyla ilerleyen “Terörsüz Türkiye” sürecinde kritik bir aşamaya geçildi. Terör örgütü PKK, fesih kongresini topladığını ve önemli kararlar aldığını duyurdu.

Süreçle ilgili tv100’e özel açıklama yapan DEM Parti İmralı Heyet Üyesi Ahmet Türk, "Türkiye’de toplumsal barışa ihtiyaç vardı. Bugün barışın kaçınılmaz olduğu, Demokratik bir Türkiye’de bütün halklarımızın mutlu olacağını görerek bazı girişimlerde bulunduk ve çalışmalar yapıldı. Ve bugün hayırlı bir sonuç çıktı. İrlanda’da barışın sağlandığı dönemlerde ‘Hayırlı Cuma’ ismini verdiler. Bugün de hayırlı bir Cuma. Bugünkü kararın ortaya çıkmasına da 'Hayırlı Cuma' diyelim" ifadesini kullandı.

Türk açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi:

'BİZLERE DE DÜŞEN GÖREVLER VAR'

"PKK’nin kongresini toplaması, olumlu bir karar alması elbette ki önemli. Ama bizlere de düşen görevler var. Mecliste bugün demokratik bir Türkiye için atılacak adımları gündeme getirilmesi gerekir. Elbette ki biz burada sadece ‘Kürt meselesi’ olarak değil Türkiye’nin demokratik bir geleceği ihtiyacı var. Demokratik bir ülkede inanıyorum ki hepimiz mutlu olacağız. Ben bu sürecin hayırlı olmasını diliyorum.

'EN BÜYÜK ROL DEVLET BAHÇELİ’NİNDİR'

En büyük rol Devlet Bahçeli’nindir. Bu kapının aralamasında ve Türkiye’ye bir çağrı yapmasında önemli bir riskti. Ama bu riski Türkiye’nin geleceğini düşündüğü için aldı. Bugün görüyoruz ki aldığı risk onurlu bir barışın ortaya çıkmasına çok önemli bir katkı sundu.

BAHÇELİ'DEN TEBRİK TELEFONU

Bugün Devlet Bahçeli'nin kendisini aradığını aktaran Ahmet Türk, "Bu sürecin hayırlı olmasını diledi. Bizleri kutladı. Ben de Sayın Devlet Bahçeli’yi kutluyorum ve emeğine büyük saygı duyuyorum” dedi.

'Terörsüz Türkiye' Sürecinde Tarihi Gün! DEM Parti'den Yeni Açıklama: 'Bizim En Büyük Siyasi Hedefimiz...''Terörsüz Türkiye' Sürecinde Tarihi Gün! DEM Parti'den Yeni Açıklama: 'Bizim En Büyük Siyasi Hedefimiz...'Güncel
Pervin Buldan Canlı Yayında Açıkladı: Terör Örgütü PKK Kongrede Alınan Kararları Ne Zaman Açıklayacak?Pervin Buldan Canlı Yayında Açıkladı: Terör Örgütü PKK Kongrede Alınan Kararları Ne Zaman Açıklayacak?Güncel

Kaynak: tv100

Etiketler
PKK Devlet Bahçeli Ahmet Türk
Son Güncelleme:
Kandilli Rasathanesi Duyurdu: Balıkesir'de Deprem Kandilli Duyurdu; Balıkesir'de Deprem
Uygun Kahvaltı Hangi Yiyeceklerden Oluşur? Beslenme Uzmanları Açıkladı Uygun Kahvaltı Hangi Yiyeceklerden Oluşur? Beslenme Uzmanları Açıkladı
Pervin Buldan Canlı Yayında Açıkladı: Terör Örgütü PKK Kongrede Alınan Kararları Ne Zaman Açıklayacak? Pervin Buldan Canlı Yayında Açıkladı: Terör Örgütü PKK, Alınan Kararları Ne Zaman Açıklayacak?
Bu Ayakkabıdan Sipariş Verenler Yandı! Uzmanı Uyardı Anında Kanser Yapıyor Bu Ayakkabıdan Sipariş Verenler Yandı! Uzmanı Uyardı Anında Kanser Yapıyor
ÇOK OKUNANLAR
Ev Sahibi ve Kiracılara Yeni Masraf: 81 İlde Bugün Başladı! Artık Buna da Para Ödenecek Ev Sahibi ve Kiracılara Yeni Masraf: 81 İlde Bugün Başladı! Artık Buna da Para Ödenecek
SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı Olanlar 2520 Gün Kuralına Dikkat! Özgür Erdursun'dan Kritik Uyarı Geldi SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı Olanlar 2520 Gün Kuralına Dikkat! Özgür Erdursun'dan Kritik Uyarı Geldi
Önce Selçuk Bayraktar Şimdi de Güler Sabancı... Uyarı Üstüne Uyarı Geldi, Çok Dikkatli Olun Önce Selçuk Bayraktar Şimdi de Güler Sabancı... Uyarı Üstüne Uyarı Geldi, Çok Dikkatli Olun
Türkiye’nin Ünlü Çay Markası Satılıyor! Bir Dönem Kapanıyor Türkiye’nin Ünlü Çay Markası Satılıyor! Bir Dönem Kapanıyor
Aylık 40 Bin Lira Maaş Bağlıyor! Bankaya Bu Parayı Koyan Kazanıyor Aylık 40 Bin Lira Maaş Bağlıyor! Bankaya Bu Parayı Koyan Kazanıyor