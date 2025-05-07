ABD'de Filistin'e Destek Verdiği İçin Gözaltına Alınmıştı... Rümeysa Öztürk Hakkında Yeni Gelişme

ABD’nin Massachusetts eyaletinde 25 Mart'ta gözaltına alınan Öztürk, bölgede uygun gözaltı tesisi bulunmadığı gerekçesiyle önce Vermont’a, ardından yaklaşık bin 600 kilometre uzaklıktaki Louisiana’daki göçmen gözaltı merkezine sevk edilmişti. Öztürk’ün avukatları, müvekkillerinin yargı sürecinin Vermont eyaletinde devam etmesi için mahkemeye başvurmuştu. Başvuruyu değerlendiren Vermont mahkemesi, Öztürk’ün bu eyalete nakline onay vermişti. Ancak ABD hükümetinin karara itirazı üzerine, temyiz mahkemesi Öztürk'ün Vermont'a nakil işlemini geçici olarak durdurmuştu.

ABD’nin New York kentindeki İkinci Temyiz Dairesi, Filistin’i desteklediği gerekçesiyle gözaltına alınan Türk doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk hakkında kararını verdi. Mahkeme, Öztürk’ün "kefalet duruşmasına katılmasının engellenmesine dair itirazında" hükümetin nakil erteleme talebi reddederek, Öztürk’ün Louisiana’da kefalet duruşmasının yapılacağı Vermont’a nakledilmesine hükmetti.

14 MAYIS'A KADAR NAKLEDİLECEK

Temyiz Mahkemesi, Öztürk'ün en geç 14 Mayıs’a kadar Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) gözetiminde kefalet duruşmasının yapılacağı Vermont’a nakledileceğini belirterek, Vermont Bölge Mahkemesi'nin bu yeni karara göre duruşma takvimini değiştirme hakkına sahip olduğunu belirtti.

Kaynak: İHA