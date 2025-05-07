ABD'de Filistin'e Destek Verdiği İçin Gözaltına Alınmıştı... Rümeysa Öztürk Hakkında Yeni Gelişme

ABD'de Filistin'e verdiği destek nedeniyle gözaltına alınan Tufts Üniversitesi doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk'le ilgili yeni bir gelişme yaşandı. ABD’deki 2. Temyiz Dairesi, Öztürk'ün kefalet duruşmasına katılması için Vermont'a nakledilmesine hükmetti.

Son Güncelleme:
ABD'de Filistin'e Destek Verdiği İçin Gözaltına Alınmıştı... Rümeysa Öztürk Hakkında Yeni Gelişme

ABD’nin Massachusetts eyaletinde 25 Mart'ta gözaltına alınan Öztürk, bölgede uygun gözaltı tesisi bulunmadığı gerekçesiyle önce Vermont’a, ardından yaklaşık bin 600 kilometre uzaklıktaki Louisiana’daki göçmen gözaltı merkezine sevk edilmişti. Öztürk’ün avukatları, müvekkillerinin yargı sürecinin Vermont eyaletinde devam etmesi için mahkemeye başvurmuştu. Başvuruyu değerlendiren Vermont mahkemesi, Öztürk’ün bu eyalete nakline onay vermişti. Ancak ABD hükümetinin karara itirazı üzerine, temyiz mahkemesi Öztürk'ün Vermont'a nakil işlemini geçici olarak durdurmuştu.

ABD’nin New York kentindeki İkinci Temyiz Dairesi, Filistin’i desteklediği gerekçesiyle gözaltına alınan Türk doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk hakkında kararını verdi. Mahkeme, Öztürk’ün "kefalet duruşmasına katılmasının engellenmesine dair itirazında" hükümetin nakil erteleme talebi reddederek, Öztürk’ün Louisiana’da kefalet duruşmasının yapılacağı Vermont’a nakledilmesine hükmetti.

14 MAYIS'A KADAR NAKLEDİLECEK

Temyiz Mahkemesi, Öztürk'ün en geç 14 Mayıs’a kadar Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) gözetiminde kefalet duruşmasının yapılacağı Vermont’a nakledileceğini belirterek, Vermont Bölge Mahkemesi'nin bu yeni karara göre duruşma takvimini değiştirme hakkına sahip olduğunu belirtti.

Rümeysa Öztürk'ün Avukatlarından Yeni HamleRümeysa Öztürk'ün Avukatlarından Yeni HamleDünya

Kaynak: İHA

Etiketler
Rümeysa Öztürk
Son Güncelleme:
Beyazıt'ta 'CHP Mitingi Öncesi Bomba İhbarı' İddiası! Resmi Açıklama Geldi 'CHP Mitingi Öncesi Bomba İhbarı' İddiası! Resmi Açıklama Geldi
Avrupa’da En Çok Ziyaret Edilen Tatil Rotaları Açıklandı! Türkiye'nin Sıralaması Şaşırttı Avrupa’da En Çok Ziyaret Edilen Tatil Rotaları Açıklandı! Türkiye'nin Sıralaması Şaşırttı
Kansere Karşı Kalkan Olan Rokayı Tüketirken Dikkat! Bu Kişiler Tüketmemeli Kansere Karşı Kalkan Olan Rokayı Tüketirken Dikkat! Bu Kişiler Tüketmemeli
Antalya'da İnşaatta Sır Ölüm: İş Görüşmesine Giden İşçi Ölü Bulundu! İş Görüşmesine Gitti, Ölü Bulundu
ÇOK OKUNANLAR
Temmuz Zammında Sürpriz Rakamlar! Karakaş’tan Emekliye Net Hesap: En Düşük Maaş Ne Kadar Olacak? Temmuz Zammında Sürpriz Rakamlar! Karakaş’tan Emekliye Net Hesap: En Düşük Maaş Ne Kadar Olacak?
Mobilya Devi Bellona Resmen El Değiştirdi! Rekor Paraya Satıldı Mobilya Devi Bellona Resmen El Değiştirdi! Rekor Paraya Satıldı
Elektrikli ve Hibrit Otomobillerde Arıza Şampiyonları Belli Oldu: Bu 5 Modele Dikkat! Elektrikli ve Hibrit Otomobillerde Arıza Şampiyonları Belli Oldu: Bu 5 Modele Dikkat!
Google Tüm Gmail Kullanıcılarını Uyardı: Son 7 Gününüz Kaldı! Google Tüm Gmail Kullanıcılarını Uyardı: Son 7 Gününüz Kaldı!
İslam Memiş: Yeni Rekora Hazır Olun İslam Memiş: Yeni Rekora Hazır Olun