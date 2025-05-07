Beyazıt'ta 'CHP Mitingi Öncesi Bomba İhbarı' İddiası! Resmi Açıklama Geldi

CHP mitingi öncesi Beyazıt'ta bomba ihbarı yapıldığı, alanda arama gerçekleştirildiği iddia edildi. CHP söz konusu iddiaları yalanladı.

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Beyazıt'ta 'CHP Mitingi Öncesi Bomba İhbarı' İddiası! Resmi Açıklama Geldi

Her çarşamba farklı bir ilçede miting yapma kararı alan CHP, 3'üncü mitingi bugün Beyazıt'ta gerçekleşecek. CHP'nin Beyazıt Meydanı’nda yapacağı miting öncesi bomba ihbarı yapıldığı öne sürüldü. Miting yapılacak alanda bomba araması gerçekleştirildiği iddia edildi.

CHP YALANLADI

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, ihbarı yalanladı. Çelik sosyal medya üzerinden yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bazı basın yayın organlarında geçen 'Beyazıt Meydanı’nda bomba ihbarı yapıldı' şeklindeki ifadeler gerçeği yansıtmamaktadır. Resmi makamlarla görüştüm. Bomba araması her mitingde yapılan rutin uygulamadır. Bir ihbar bulunmuyor.

Akşam saat 20.30’da millet iradesine sahip çıkmak için Beyazıt Meydanı’ndayız."

Kaynak: Haber Merkezi

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