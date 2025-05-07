İstanbul'un Göbeğinde Şüpheli Paket Paniği
İstanbul Beyoğlu'nda aydınlatma direğinin altına bırakılan şüpheli paket, ekipleri hareket geçirdi. Paketin etrafında çakmak gazı tüpleri bulunduğu görüldü. Paket incelenmek üzere emniyete götürüldü.
İstanbul Beyoğlu'nda Hacıahmet Mahallesi İplikçi Fırını Caddesi üzerinde saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aydınlatma direğinin yanında şüpheli paket olduğunu görenler polis ekiplerine haber verdi.
EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ
Ekipler, paketin çevresine güvenlik şeridi çekti. Etrafında çakmak gazı tüpleri bulunan paket incelemek üzere emniyete götürüldü.
Kaynak: DHA