İstanbul'un Göbeğinde Şüpheli Paket Paniği

İstanbul Beyoğlu'nda aydınlatma direğinin altına bırakılan şüpheli paket, ekipleri hareket geçirdi. Paketin etrafında çakmak gazı tüpleri bulunduğu görüldü. Paket incelenmek üzere emniyete götürüldü.

İstanbul'un Göbeğinde Şüpheli Paket Paniği

İstanbul Beyoğlu'nda Hacıahmet Mahallesi İplikçi Fırını Caddesi üzerinde saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aydınlatma direğinin yanında şüpheli paket olduğunu görenler polis ekiplerine haber verdi.

İstanbul'un Göbeğinde Şüpheli Paket Paniği - Resim : 1

EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

Ekipler, paketin çevresine güvenlik şeridi çekti. Etrafında çakmak gazı tüpleri bulunan paket incelemek üzere emniyete götürüldü.

Kaynak: DHA

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