Ukrayne ve Avrupa Liderleri Ateşkese Hazır

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile Fransa, Almanya, İngiltere, Polonya liderlerinin en az 30 gün süreyle ateşkese hazır oldukları açıklandı.

Konuya ilişkin Telegram kanalından açıklama yapan Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Polonya Başbakanı Donald Tusk ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer'in başkent Kiev'de bir araya geldiğini belirtti.

Görüşmenin ardından liderlerin ABD Başkanı Donald Trump ile de görüştüğünü söyleyen Sybiha, "Ukrayna ve tüm müttefikler, pazartesinden itibaren en az 30 gün süreyle karada, havada ve denizde tam ve koşulsuz ateşkese hazır” dedi.

Kaynak: AA