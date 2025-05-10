ABD'li ve Çinli Yetkililer 'Gümrük Vergisi Savaşı'nın Ardından Müzakerelere Başladı

ABD’li ve Çinli yetkililer, ek gümrük vergisi tarifelerindeki artışla başlayan ticari gerilimin çözümü için görüşmelere başladı.

ABD'li ve Çinli Yetkililer 'Gümrük Vergisi Savaşı'nın Ardından Müzakerelere Başladı

ABD’li ve Çinli yetkililerin karşılıklı tarife restleşmesinin ardından, çözüm için İsviçre’de müzakerelere başladığı öğrenildi.

Çin ajansı Xinhua'nın haberine göre, Çin'in Ekonomik İlişkilerden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Hı Lifıng, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ile Cenevre şehrinde bir araya geldi.

Görüşmelerin nerede yapıldığına dair bilgi verilmezken, İsviçre'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği konutunda makam aracı hareketliliğinin olduğu kaydedildi.

Görüşme, iki ülkenin karşılıklı tarife artışlarının ardından bu konuda yürütülecek ilk müzakere oldu.

Amerikalı ve Çinli yetkililer, bu hafta sonu tarife müzakereleri için İsviçre'de bir araya gelmek üzere anlaşmaya varmıştı.

Müzakerelerde ABD tarafını Hazine Bakanı Bessent ve Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer, Çin tarafını ise Ekonomik İlişkilerden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Hı Lifıng'in temsil edeceği bildirilmişti.

Kaynak: AA

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