Cem Küçük Canlı Yayında Açıkladı: Bakan Tunç 'Af' İddialarına Son Noktayı Koydu

Genel af çıkarılacağı iddiaları bir süredir gündemdeki yerini koruyor. Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, Adalet Bakanı Tunç'la yaptığı görüşmeyi canlı yayında açıkladı. Küçük, "Genel af diye bir şey yok. Sadece infaz düzenlemesi gündemde." dedi.

Cem Küçük Canlı Yayında Açıkladı: Bakan Tunç 'Af' İddialarına Son Noktayı Koydu

Genel af çıkarılacağı yönündeki iddialar bir süredir siyaset kulislerinde konuşuluyor. Gazeteci Cem Küçük, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'la yaptığı telefon görüşmesini canlı yayında açıkladı ve Bakan Tunç'un infaz düzenlemesine ilişkin iddialara açıklık getirdiğini belirtti. Buna göre, gündemde af yok ancak bir infaz düzenlemesi söz konusu.

Cem Küçük Canlı Yayında Açıkladı: Bakan Tunç 'Af' İddialarına Son Noktayı Koydu - Resim : 1

'GENEL AF GÜNDEMDE DEĞİL'

TGRT Haber’de konuşan Küçük, “Bakan bey açıkça, Abdullah Öcalan’a af ya da genel af gibi bir konunun gündemde olmadığını söyledi.” dedi. Tunç’un verdiği bilgilere göre infaz düzenlemesi; terör, uyuşturucu ve çocuğa yönelik cinsel suçları kapsamayacak şekilde hazırlanıyor.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

İnfaz indirimi ve ceza sürelerini ilgilendiren yeni düzenlemenin AKP'nin hazırladığı yargı paketi içinde yer alacağı ifade edilirken, detaylar üzerinde henüz nihai karar verilmedi. Cem Küçük, “Bakan, bu konuda milletvekillerinin görüşlerini alacaklarını ve tartışmaların ardından somut bir şekil alacağını söyledi. Paketin çıkacağı kesin ama içeriği üzerinde çalışmalar sürüyor." diye konuştu.

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Kaynak: TGRT

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