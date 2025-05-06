'Katliam Yasası' AYM'de Görüşülecek: Milyonlarca Canın Kaderi Onların Elinde

Sahipsiz hayvanlarının katledilmesinin önünü açan Hayvan Haklarında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun tartışılmaya devam ediyor. Söz konusu kanun kedi ve köpek ayrımı yapılmaksızın hayvanların toplatılmasını ve yerel yönetimlerin barınaklarına alınarak rehabilite edilmesini öngörüyor. Ancak rehabilite edilemediği belirtilen hayvanların ötanazi adı altında katledilmesini sağlıyor. Kanunun 17 maddesinin 16’sının iptali talebiyle CHP AYM’ye dava başvurmuştu.

AYM Genel Kurulu, sahipsiz hayvanlarla ilgili Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu’nun, iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemini yarın esastan görüşecek. Hayvan hakları savunucuları da AYM önünde toplanacak.

‘ULUSLARASI HAYVAN HAKLARINA AYKIRI’

Ankara Barosu da söz konusu kanuna ilişkin hukuk görüşü sunmuştu. Ankara Barosu Başkanı Mustafa Köroğlu imzasıyla hazırlanan ve AYM Başkanlığına sunulan görüşte söz konusu kanunun uluslararası sözleşmelere aykırı olduğu belirtildi. Söz konusu görüşte kanunun yürürlüğe girdiği 2 Ağustos 2024 tarihinden itibaren çok sayıda ihbar alındığı belirtilerek "Kamu yararı taşımayan iptale konu yasa nedeniyle sayısını tespit edemediğimiz yüzlerce hayvan ölmüştür" ifadelerine yer verildi.

HAYVANLARI YERİNE BIRAKMA ŞARTI KALKTI

Söz kanundan önce hayvanların toplanması yasaktı. Sahipsiz hayvanlar ancak kısırlaştırma ya da tedavi amacıyla bulundukları yerden alınabiliyordu. Hayvanlar ancak aşılanıp kısırlaştırıldıktan sonra yerine geri bırakılması şartıyla toplanabiliyordu.

Yasanın yürürlüğe girmesiyle birlikte birçok ilçe belediyesinde özellikle köpeklerin toplu şekilde katledildiği iddiaları geldi. Kamuoyuna onlarca köpeğin uyutulmasına ilişkin görüntülerin yansıması tepkilere neden oldu.

KANUNDAN GÜNLER SONRA…

2 Ağustos’ta yürürlüğe giren kanundan sadece 4 gün sonra Niğde Belediyesi’nin köpekleri toplu şekilde uyutup gömdüğü iddialarına ilişkin görüntüler sosyal medyaya yansımıştı. Gebze Belediyesi’nden de benzer görüntülerin gelmesi üzerine hayvan hakları savunucuları harekete geçerek barınaklarda nöbete başladı.

NECLA TEYZE’NİN EVİ YANDI

Şubat ayında ise Ankara’nın Altındağ ilçesinde sokak köpekleriyle yaşayan ve Necla teyze olarak bilinen Ülker Güleryüz evinde çıkan yangınla yaşamını yitirmişti. 81 yaşındaki Necla Teyze, evinde çıkan yangından kısa süre önce birlikte yaşadığı köpekleri almaya gelen belediye ekiplerine direnmiş olaya ilişkin görüntüler sosyal medyaya yansımıştı. İtfaiye ve polisin ilk raporuna göre Necla Teyze’nin evindeki yangın elektrik sobasından çıktı. Ancak evin kundaklandığı iddiasıyla birçok ilde hayvan hakları savunucuları tarafından eylemler yapıldı.