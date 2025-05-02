'Katliam Yasası' AYM Gündeminde: Tarih Belli Oldu

Sokak hayvanlarının katledilmesinin önünü açan ve kamuoyunda "katliam yasası" olarak bilinen kanun, CHP'nin başvurusuyla AYM'nin gündemine girdi. 7 Mayıs Çarşamba günü mahkemenin genel kurul toplantısında görüşülecek kanunla ilgili AYM'den kabul ya da ret kararı gelebilir.

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'Katliam Yasası' AYM Gündeminde: Tarih Belli Oldu

Aylarca kamuoyunda tartışma yaratan, sokak hayvanlarına yönelik şiddeti tetikleyerek katliamın önünü açan yasa, Anayasa Mahkemesi (AYM) gündemine taşınıyor. Resmi Gazete'nin 2 Ağustos'taki sayısında yayımlanarak yürürlüğe giren "7527 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" şimdi de AYM tarafından değerlendirilecek.

CHP'nin "katliam yasası" da denilen kanunda yer alan 17 maddeden 16'sının iptali ve yürürlüğünün durdurulması talebiyle 15 Ağustos'ta AYM'ye başvurmasının ardından Yüksek Mahkeme, esastan görüşmek üzere başvuruyu 7 Mayıs'taki Genel Kurul gündemine aldı.

'Katliam Yasası' AYM Gündeminde: Tarih Belli Oldu - Resim : 1

Belirlenen günde toplanacak AYM Genel Kurulu, başvurunun kabulüne ya da reddine dair karar verebilecek.

NE OLMUŞTU?

"Katliam yasası"nın korunaksız sokak hayvanlarına ciddi bir tehdit oluşturacağını vurgulayan CHP, söz konusu yasaya karşı harekete geçmişti. AYM'ye iptal başvurusu sonrası mahkeme önünde basın açıklaması yapan CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, iptalini istedikleri maddelerin, hayvan hakları, kamu yararı ve yaşam hakkına aykırı düzenlendiğini belirtmişti.

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Kaynak: AA

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Hayvan Anayasa Mahkemesi (AYM) Mahkeme
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