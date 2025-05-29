İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Fırat Epözdemir Hakkında Flaş Karar! 15 Yıla Kadar Hapsi İsteniyordu

"Terör Örgütü Propagandası Yapmak" ve "Terör Örgütüne Üye Olmak" suçlamalarıyla 15 yıla kadar hapsi istenen İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi avukat Fırat Epözdemir yurt dışı yasağı şartıyla tahliye edildi.

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İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Fırat Epözdemir Hakkında Flaş Karar! 15 Yıla Kadar Hapsi İsteniyordu

İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Fırat Epözdemir, 23 Ocak 2025’te yurtdışı dönüşü İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alındı. İki gün süren gözaltı sürecinin ardından İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliği tarafından “terör örgütü propagandası yapmak” ve “terör örgütüne üye olmak” suçlamalarıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. İstanbul Barosu yönetimi ve meslektaşları, tutuklama kararına sert tepki göstererek, sürecin somut delillere dayanmadığını ve adil yargılanma hakkının ihlal edildiğini belirtti. Baro, bu kararın savunmayı etkisizleştirme ve avukatlık mesleğini itibarsızlaştırma girişimi olduğunu vurguladı.

İDDİANAMEDE NELER VAR?

8 Nisan 2025’te İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Epözdemir hakkında “terör örgütü propagandası yapmak” ve “terör örgütüne üye olmak” suçlamalarıyla 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi. İddianamede, Epözdemir’in Halkların Demokratik Kongresi (HDK) içerisinde Bağcılar başkanı olarak yer aldığı ve 2015’te “Diren Cizre” adlı WhatsApp grubunda bulunduğu iddialarına yer verildi. Ayrıca, Epözdemir’in müvekkili Selahattin Demirtaş’a ait Evrensel Gazetesi’nde yayımlanan bir röportajın notlarının ofisinde bulunması da suçlama konusu yapıldı. Epözdemir, bu notların müvekkiline ait olduğunu ve suç unsuru taşımadığını ifade etti.

İstanbul Barosu Başkanı Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu, tutuklama kararının Anayasa’nın kişi özgürlüğü, özel yaşamın gizliliği ve konut dokunulmazlığı maddelerini ihlal ettiğini belirterek, kararın hukuka aykırı olduğunu savundu. Kaboğlu, Epözdemir’in davet edildiğinde ifadeye gidebilecek bir avukat olduğunu, ancak gözaltı ve tutuklama süreçlerinin ölçülülük ilkesine aykırı şekilde gerçekleştiğini ifade etti. Baro, 23 Şubat’ta olağanüstü kurultay düzenleyerek bu tür müdahalelere karşı duracağını duyurdu. Soruşturma ve dava süreci, avukatlık mesleğine yönelik baskılar ve ifade özgürlüğü tartışmaları bağlamında kamuoyunda yankı uyandırdı.

FLAŞ KARAR

15 yıla kadar hapsi istenen İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi avukat Fırat Epözdemir hakkında yurt dışı yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmak koşuluyla tahliye kararı verildi.

İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Fırat Epözdemir'in 15 Yıla Kadar Hapsi İstendiİstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Fırat Epözdemir'in 15 Yıla Kadar Hapsi İstendiGüncel

Kaynak: ANKA

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