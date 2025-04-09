İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Fırat Epözdemir'in 15 Yıla Kadar Hapsi İstendi

23 Ocak'ta yurtdışından döndüğü İstanbul Havalimanı’nda gözaltın alınan İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi avukat Fırat Özdemir, iki günlük gözaltı sürecinden sonra çıkarıldığı 4. Sulh Ceza Hakimliği tarafından ‘terör örgütü propagandası yapmak’ ve ‘terör örgütüne üye olmak’ suçlamaları gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Baro yönetimi tutuklama kararına tepki göstererek, sürecin somut delillere dayanmadığı ve en başından adli yargılanma hakkının ihlal edildiği belirtilerek; bu tutuklama kararının savunmayı etkisizleştirme ve itibarsızlaştırma girişimi olduğu ifade edilmişti.

15 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Epözdemir hakkındaki iddianame 8 Nisan tarihi itibariyle hazırlanırken; tutuklanma gerekçesi olan suçlamalar çerçevesinde düzenlenen iddianame kapsamında Epözdemir’in 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

İddianamede, Epözdemir’in terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan’ın talimatıyla kurulduğu öne sürülen HDK ile ilişkisine yer verilirken, Epözdemir’in Bağçılar Başkanı olarak görev yaptığı iddiası yer aldı.

Kaynak: ANKA