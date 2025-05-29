Tekme Tokat Darp Etmişlerdi: Güngören'deki Gazetecilere Saldıranlar İçin Karar

İstanbul'un Güngören ilçesinde bir iş yerinde meydana gelen patlamanın ardından haber yapmak için orada bulunan gazetecilere tekme ve tokatla saldıran 2 zanlı hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Bu kapsamda gözaltına alınan zanlılar T.A. ve E.Ö.G'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. "Tehdit" ve "hakaret" suçlarından kaydı olan, ayrıca patlamanın gerçekleştiği iş yeri sahibinin kardeşinin de aralarında bulunduğu zanlılar, Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi.

'BASİT YARALAMA'DAN TUTUKLANDILAR

Savcılıktaki işlemlerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen şahıslar, "basit yaralama" suçundan tutuklandı.

Güngören'de dün sabah saatlerinde yaşanan patlamanın ardından bölgede haber çalışması yapan televizyon kanalı ekibine yönelik saldırıya ilişkin, 2 kişi gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA