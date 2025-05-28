Güngören'deki Patlamada Gazetecilere Saldıranlar Hakkında Flaş Gelişme

Güngören Sanayi Mahallesi Saadet Sokak’ta lazer, baskı ve kesim yapan bir iş yerinde sabah saat 07.30 sıralarında patlama yaşandı. Patlamanın haberini yapmak için olay yerine giden Haber Global ekibine bazı esnaflar saldırdı.

Saldırıda bir gazeteci boynundan ve yolundan yaralandı. Gazeteciler saldırganlardan şikayetçi oldu. Saldırganlar gözaltına alındı.

Gazetecileri darp eden şahıslara ilişkin yapılan açıklamada, ilgili şahısların röportaj vermek istemediklerini ayrıca görüntü çekimine ve röportaj yapımına engel oldukları yine devam eden süreçte iki şüphelinin muhabirlere hitaben sinkaflı küfürler ettikleri ve darp ettikleri, kameraya zarar verdikleri iddiası üzerine soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Şahısların 29 Mayıs 2025’te Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na getirileceği öğrenildi.

Kaynak: Haber Merkezi