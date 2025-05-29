'Sur Cinayeti'ni Protesto Eden Öğrenciler Hakkında Flaş Gelişme

İstanbul’da, İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil cinayetlerini protesto eden beş öğrenci, “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla yargılandıkları davada beraat etti. Avukatları, kararın anayasal hakların kullanımı açısından önemli olduğunu vurguladı.

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'Sur Cinayeti'ni Protesto Eden Öğrenciler Hakkında Flaş Gelişme

İstanbul Fatih’te, 4 Ekim 2024’te İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil’in Semih Çelik tarafından katledilmesi, ülke genelinde büyük infial yaratmış ve protestolara yol açmıştı. Marmara Üniversitesi Göztepe Yerleşkesi’nde kadın cinayetlerini protesto eden öğrenciler hakkında, “izinsiz basın açıklaması yaparak kampüs trafiğini engelledikleri” gerekçesiyle üniversite rektörlüğü tarafından soruşturma açılmış ve kınama cezası verilmişti.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, protesto sırasında açılan ve üzerinde “Karar verildi” yazısı, kırmızı yumruk simgesi ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın karikatürünün bulunduğu pankart nedeniyle beş kadın öğrenci hakkında “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla dava açtı. Bugün İstanbul Anadolu 24. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, öğrenciler suçlamaları reddederek, kadın cinayetlerini protesto etmek için anayasal haklarını kullandıklarını ifade etti.

'Sur Cinayeti'ni Protesto Eden Öğrenciler Hakkında Flaş Gelişme - Resim : 1

Öğrencilerin avukatı ve Avukatın Sesi İnisiyatifi üyesi Pınar Akbina Karaman, duruşmada Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 299. maddesinin Anayasa’ya aykırılığı gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi’ne gönderilmesi talebinde bulundu, ancak bu talep reddedildi. Öğrenciler, ifadelerinde kadın cinayetlerine duydukları üzüntüyü ve protestonun amacını vurguladı. Avukatlar, TCK 299’un siyasi baskı aracı olarak kullanıldığını belirterek, maddenin kaldırılmasını ve öğrencilerin beraatini talep etti. Mahkeme, yargılama sonunda beş öğrencinin beraatine karar verdi.

Karaman, “Yargılama sonucunda, olması gerektiği gibi beraat kararı verildi. Müvekkillerimiz, anayasal haklarını kullanarak kadın cinayetlerini protesto ettiler. TCK 299’un kaldırılması gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz” dedi.

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Kaynak: ANKA

Etiketler
Semih Çelik Kadın cinayetleri
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