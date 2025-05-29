İlkokulda Korkunç Olay! 10 Yaşındaki Çocuk Arkadaşını Hastanelik Etti
Konya’da ilkokul öğrencileri arasındaki dehşet kan dondurdu. Yaşları 10 olan iki çocuktan biri, boğazını sıktığı öğrenciyi hastanelik etti. Yoğun bakıma kaldırılan Yusuf T.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Konya’nın Selçuklu ilçesi Kosova Mahallesi’ndeki Dikilitaş Sahip Ata İlkokulu’nda korkunç bir olay yaşandı. İlkokul dördüncü sınıf öğrencisi 10 yaşındaki Yusuf T. İle İ.Ç. arasında tartışma çıktı.
SANİYELER İÇİNDE YERE YIĞILDI
İddiaya göre 10 yaşındaki İ.Ç., Yusuf T.’nin boğazını sıktı. Fenalaşarak yere yığılan minik Yusuf, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedavi altına alındı.
YOĞUN BAKIMA ALINDI
Yoğun bakımda tedavisi süren Yusuf’un sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, korkunç olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
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