İlkokulda Korkunç Olay! 10 Yaşındaki Çocuk Arkadaşını Hastanelik Etti

Konya’da ilkokul öğrencileri arasındaki dehşet kan dondurdu. Yaşları 10 olan iki çocuktan biri, boğazını sıktığı öğrenciyi hastanelik etti. Yoğun bakıma kaldırılan Yusuf T.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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İlkokulda Korkunç Olay! 10 Yaşındaki Çocuk Arkadaşını Hastanelik Etti

Konya’nın Selçuklu ilçesi Kosova Mahallesi’ndeki Dikilitaş Sahip Ata İlkokulu’nda korkunç bir olay yaşandı. İlkokul dördüncü sınıf öğrencisi 10 yaşındaki Yusuf T. İle İ.Ç. arasında tartışma çıktı.

İlkokulda Korkunç Olay! 10 Yaşındaki Çocuk Arkadaşını Hastanelik Etti - Resim : 1

SANİYELER İÇİNDE YERE YIĞILDI

İddiaya göre 10 yaşındaki İ.Ç., Yusuf T.’nin boğazını sıktı. Fenalaşarak yere yığılan minik Yusuf, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

İlkokulda Korkunç Olay! 10 Yaşındaki Çocuk Arkadaşını Hastanelik Etti - Resim : 2

YOĞUN BAKIMA ALINDI

Yoğun bakımda tedavisi süren Yusuf’un sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, korkunç olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

İlkokulda Korkunç Olay! 10 Yaşındaki Çocuk Arkadaşını Hastanelik Etti - Resim : 3

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