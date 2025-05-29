Düğünde Havaya Ateş Açmıştı! Söke Belediye Başkan Yardımcı Serbest Bırakıldı

Aydın'ın Söke ilçesinde, bir düğünde tabancayla havaya ateş açtığı gerekçesiyle gözaltına alınan Söke Belediye Başkan Yardımcısı Yağız Pullukçu adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Düğünde Havaya Ateş Açmıştı! Söke Belediye Başkan Yardımcı Serbest Bırakıldı

Söke Belediye Başkan Yardımcısı Yağız Pullukçu ve Çalıköy Mahalle Muhtarı Yaşar Gülbudak, Aydın'ın Söke ilçesinde, bir düğünde tabancayla havaya ateş açtı.

Davetliler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

Söke Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili inceleme başlatıldı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Söke Belediye Başkan Yardımcısı Yağız Pullukçu gözaltına aldı.

TABANCA MUHTARIN ÇIKTI

Yapılan incelemede, Pullukçu’nun kullandığı tabancanın Çalıköy Mahalle Muhtarı Yaşar Gülbudak'a ait olduğu tespit edildi. Gülbudak da gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ederken flaş bir gelişme yaşandı.

SERBEST BIRAKILDI

Adliyeye sevk edilen Pullukçu ve Gülbudak, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yaşar Gülbudak'ın tabancasına ise el konuldu.

Kaynak: DHA

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