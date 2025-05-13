Çöpte Bulunan Kafatasının Gizemi Çözüldü! Kimsenin Aklına Gelmeyen Gerçek Ortaya Çıktı

Adana’da çöp konteynerinde bulunan kafatasına dair gizem çözüldü. Bir çocuğa ait olduğu değerlendirilen kafatasının bir doktorun eşi tarafından temizlik sonrası çöpe atıldığı ortaya çıktı.

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Çöpte Bulunan Kafatasının Gizemi Çözüldü! Kimsenin Aklına Gelmeyen Gerçek Ortaya Çıktı

Adana’nın Yüreğir ilçesinde Gürselpaşa Mahallesi’nde apartman görevlisi İsa Kaplan çöp konteynerinde poşette kağıda sarılı bir insan kafatası bulmuştu.

Çöpte Bulunan Kafatasının Gizemi Çözüldü! Kimsenin Aklına Gelmeyen Gerçek Ortaya Çıktı - Resim : 1

Paniğe kapılan Kaplan, durumu sitenin güvenlik görevlisine söylemiş, ihbar üzerine mahalleye polis ekipleri sevk edilmişti. Kafatası inceleme yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu’na götürülmüştü.

Çöpte Bulunan Kafatasının Gizemi Çözüldü! Kimsenin Aklına Gelmeyen Gerçek Ortaya Çıktı - Resim : 2

DOKTORUN EŞİ ATMIŞ

Çocuğa ait olduğu değerlendirilen kafatasının gizemi çözüldü. Kafatasının Yüreğir Devlet Hastanesi’nde görevli Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. G.S.’nin evde temizlik yapan eşi G.I.S. tarafından atıldığı ortaya çıktı.

Doktor G.S.’nin kafatasını öğrenciyken eğitim için aldığı öğrenilirken, G.S., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çöpte Bulunan Kafatasının Gizemi Çözüldü! Kimsenin Aklına Gelmeyen Gerçek Ortaya Çıktı - Resim : 3

'ÖĞRENCİLER İÇİN SAKLIYORDUM'

G.S. ifadesinde, şunları söyledi: Eğitim amaçlı kullandım. Bundan sonraki öğrencilerin de işine yarayabileceğini düşündüğüm için saklıyordum.

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Kaynak: DHA

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