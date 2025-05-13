Büyükçekmece'de Deprem Paniği: Berber Dükkanında Sarsıntı Anı Kamerada!

İstanbul Büyükçekmece açıklarında, Marmara Denizi'nde sabah 07.18'de 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı, bir berber dükkanının güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde, depremin etkisiyle eşyaların kısa süreli sallandığı ve dükkandaki hareketlilik net bir şekilde görülüyor. Yetkililer, depremin can ve mal kaybına yol açmadığını belirtirken, bölgede hafif çaplı panik yaşandığı bildirildi.