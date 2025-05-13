İstanbul'dan Deprem Göçü Başladı: Bankalardan 'İkiz Genel Müdürlük' Adımı

Kamu bankaları ve bankacılık kurumlarının İstanbul’dan Ankara’ya taşınma süreci devam ederken, özel bankalar da olası İstanbul depremine karşı yedek yönetim merkezlerini başkente kurmaya başladı. Bu adımı ilk atan özel banka QNB Finansbank oldu. Banka, “Bütünleşik Afet Yönetimi” programı çerçevesinde İstanbul’daki genel müdürlüğün aynısını Ankara’da kurarak faaliyetlerine başladı.

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre, QNB Finansbank Genel Müdürü Ömür Tan, Ankara’daki yeni genel müdürlük ofisinde İstanbul’daki tüm birimlerin oluşturulduğunu belirterek, “Personel sayısı şimdilik her birimde 10’da 1 düzeyinde, ancak tüm işlemler artık Ankara’dan da kesintisiz yapılabiliyor” dedi.

OLASI İSTANBUL DEPREMİNE HAZIRLIK

Tan, Kahramanmaraş depreminin ardından bu kararı aldıklarını aktararak, olası bir İstanbul depremi durumunda bankacılık faaliyetlerinin Ankara ofisi üzerinden aksamadan sürdürülebileceğini vurguladı. Tan, diğer bazı bankaların da ikinci genel müdürlük için Ankara’ya taşınma hazırlığında olduğunu belirtti.Ankara’daki merkez, veri yedekleme altyapısıyla güçlendirilirken, şimdilik 424 kişinin görev yaptığı ofisin yeni işe alımlarla genişletilmesi planlanıyor.

İKİNCİ GENEL MÜDÜRLÜK ÇANKAYA'DA

Bankanın ikinci genel müdürlüğü, Ankara'nın Çankaya ilçesi Çukurambar semtinde kuruldu. Lokasyonun seçilmesinde ulaşım olanakları ve kent merkezine yakınlık gibi kriterler etkili oldu. Ömür Tan, diğer özel bankaların da benzer adımlar atmak için hazırlık yaptığını ifade etti.

Kaynak: Sözcü