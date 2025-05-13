Dolar ve Euroda Tansiyon Fırladı

Bir süredir yükseliş ivmesini koruyan dolar ve euro, bugüne de yukarı yönlü hareketini sürdürerek başladı. Dolar bugün 38,7990 liradan satılırken, euro ise 43,1560 liradan alıcı buluyor.

Dolar ve Euroda Tansiyon Fırladı

Türk Lirası'nın uzun zamandır değer kaybetmesi ve ABD Başkanı Donald Trump'ın politikaları sonrası küresel piyasalarda sallantı görülmesinin ardından döviz kurundaki çalkantılı gidişat devam ediyor. Vatandaşın en sık tercih ettiği yatırım araçlarından olan dolar ve euro, haftanın ikinci iş gününde de yükselişini sürdürüyor.

Dolar ve Euroda Tansiyon Fırladı - Resim : 1

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?

13 Mayıs 2025 Salı günü, İstanbul serbest piyasada 38,7970 liradan alınan dolar, 38,7990 liradan satışa sunuluyor. 43,1540 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 43,1560 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 38,7640 lira, euronun satış fiyatı ise 43,1600 lira olmuştu.

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Kaynak: AA

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