ABD-Çin Gümrük Anlaşması Piyasaları Salladı! Altın Çakıldı, Dolar ve Bitcoin Yükseldi

ABD ve Çin’in gümrük vergilerinde 90 gün süreyle karşılıklı indirime gitmesi altın piyasasında sert düşüşe yol açtı. Ons altın yüzde 3 değer kaybederek 3.219 dolara, gram altın ise 4.010 dolara düştü. Dolar diğer para birimleri karşısında yükseldi. Bitcoin, ethereum ve petrol fiyatları da arttı.

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ABD-Çin Gümrük Anlaşması Piyasaları Salladı! Altın Çakıldı, Dolar ve Bitcoin Yükseldi

ABD ile Çin arasında gümrük vergilerinde 90 gün süreli karşılıklı indirim anlaşması, küresel piyasalarda dalgalanmaya neden oldu. Çin, ABD ürünlerine uyguladığı yüzde 125’lik gümrük vergisini yüzde 10’a indirirken, ABD de Çin mallarına yönelik yüzde 145’lik tarifeyi yüzde 30’a çekti.

Bu gelişme en çok altın piyasasını etkiledi. Ons altın, güne 3.325 dolardan başlarken, anlaşma sonrası yüzde 2,90 düşüşle 3.219 dolara geriledi. Gram altın ise 4.010 dolar seviyesine indi. Uzmanlar, ons altının 3.286 dolar altında kalması halinde 3.251 ve 3.206 dolar seviyelerinin destek, 3.322 ve 3.366 dolar seviyelerinin ise direnç olarak izleneceğini belirtiyor.

Anlaşma, diğer piyasalarda da hareketlilik yarattı. Dolar endeksi 101,7’ye yükselirken, Dolar/TL 38,77, Euro/TL 43,10 oldu. ABD’nin 10 yıllık Hazine kâğıdı getirisi yüzde 4,4339’a çıktı. Avrupa’da Stoxx 600 endeksi yüzde 1, Almanya’nın DAX endeksi ise 1 yıllık zirveye ulaştı. Hong Kong hisseleri yüzde 3 yükselirken, Wall Street’te Nasdaq vadeli işlemleri yüzde 3,8, S&P 500 vadeli işlemleri yüzde 2,8, Dow Jones vadeli işlemleri yüzde 3,1 arttı. Brent petrolün varil fiyatı yüzde 4 artışla 66 doları aştı. Kripto para piyasası da hareketlendi; Bitcoin 10.500 dolar sınırını geçti.

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Kaynak: Haber Merkezi

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