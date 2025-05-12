ABD ile Çin Arasında Gümrük Vergisi Anlaşması

ABD ile Çin arasında gümrük vergilerinde karşılıklı indirime gidilmesinin açıklanmasının ardından, altın piyasasında dikkat çekici bir düşüş yaşandı. Altının ons fiyatı yaklaşık yüzde 3 değer kaybederek 3.219 dolara kadar gerilerken, gram altın da 4.010 dolara düştü.

90 GÜN GEÇERLİ OLACAK

İki ülkenin 90 günlük bir süre için gümrük tarifelerinde indirime gitmesi piyasalar üzerinde etkili oldu. Çin, ABD menşeli ürünlerde uyguladığı yüzde 125’lik gümrük vergisini yüzde 10’a çekerken, ABD ise Çin mallarına uyguladığı yüzde 145’lik tarifeyi yüzde 30’a indirdi. Bu gelişmenin ardından piyasalarda dalgalanma gözlemlenirken, en fazla etkilenen varlıkların başında altın geldi.

ANLAŞMA SONRASI ALTIN DÜŞTÜ

Güne 3.325 dolardan başlayan ons altın, anlaşmanın duyurulmasıyla birlikte değer kaybını hızlandırarak 3.219 dolara kadar geriledi. Sabah saatlerinde yüzde 2,90 düşüşle 3.225 dolar seviyelerinde işlem görmeye devam etti.

Uzmanlar, ons altının 3.286 dolar seviyesinin altında kalması durumunda ilk destek noktasının 3.251 dolar olduğunu belirtiyor. Bu seviyenin altındaki diğer destek ise 3.206 dolar olarak öne çıkıyor. Yukarı yönlü hareketlerde ise 3.322 ve 3.366 dolar seviyeleri direnç olarak takip ediliyor.

Kaynak: Haber Merkezi