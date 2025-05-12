ABD ve Hamas, İsrail'den Habersiz Anlaştı: O İsim Serbest Bırakılacak! Dikkat Çeken 'Türkiye' Detayı

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları devam ederken önemli bir gelişme yaşandı. Hamas'ın sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada arabulucu ülkelerin girişimiyle Hamas'ın son günlerde ABD yönetimiyle görüştüğü ifade edildi.

ABD-İSRAİL ÇİFTE VATANDAŞI ESİR ASKER SERBEST BIRAKILACAK

Hamas, ABD'li yetkililerle yapılan son görüşmelerin ve "ateşkesin sağlanması, sınır kapılarının açılması ve Gazze Şeridi'ne insani yardım girişine izin verilmesi için yoğunlaştırılan çabaların" ardından ABD-İsrail çifte vatandaşı olan İsrailli esir asker Edan Alexander'ı serbest bırakılması yönünde karar alındığını bildirdi. Alexander'ın ne zaman serbest bırakılacağı belirtilmedi.

TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR

Hamas, derhal ateşkes müzakerelerine başlamaya ve savaşı sona erdirmeye hazır olduğunu belirtti. Hamas, ayrıca Katar, Mısır ve Türkiye'ye teşekkür ederek geçmiş dönemde siyasi ve insani çabaların desteklenmesinde oynadıkları rolü takdir etti.

'HAMAS ABD YÖNETİMİYLE BİRKAÇ GÜNDÜR TEMAS HALİNDE'

Hamas'ın Gazze lideri Halil el-Hayya, "Arabulucu kardeşlerimizin ateşkes sağlama çabalarının bir parçası olarak Hamas son birkaç gündür ABD yönetimiyle temas halinde ve hareket büyük bir iyi niyet göstergesinde bulundu. ABD vatandaşlığına sahip olan İsrailli asker Edan Alexander'ın serbest bırakılması, ateşkesin sağlanması, geçişlerin açılması ve Gazze Şeridi'ndeki halkımıza yardım girişine izin verilmesi için atılan adımların bir parçası olacak" dedi.

'GÖRÜŞMEDEN İSRAİL'İN HABERİ YOK'

Öte yandan, İsrail'in Kanal12 televizyonuna konuşan bir İsrailli kaynak, Tel Aviv yönetiminin "ABD'nin Hamas ile yürüttüğü görüşmeden bilgisi olmadığını" aktardı.

'48 SAAT İÇİNDE SERBEST BIRAKILABİLİR'

İsrail Hayom gazetesi, Gazze'deki ABD-İsrail çifte vatandaşı asker esir Idan Alexander'ın 48 saat içinde serbest bırakılmasının beklendiğini aktararak Tel Aviv yönetiminin bunun karşılığında Gazze'ye insani yardım girişine izin vereceğini belirtti. Gazeteye konuşan İsrailli bir kaynak, İsrail'in Gazze'deki esirin serbest bırakılması karşılığında İsrail hapishanelerindeki Filistinli herhangi bir esirin serbest bırakılmayacağını iletti.

Aynı şekilde, Walla internet sitesi, Gazze'deki esir Alexander serbest bırakılması geçici bir ateşkes sağlanması gerekeceğini ancak bunun sadece saatler süreceğini belirtti. Witkoff'un İsrail'i ziyaretinde esirin serbest bırakılması sürecini görüşeceği belirtildi.

TRUMP'IN İSRAİL'E GİTMESİ BEKLENİYOR

ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un yarın Alexander'ı serbest bırakılma sürecini desteklemek için İsrail’e gitmesinin beklendiği aktarıldı.

İsrail, ABD'nin Hamas'ın Amerikan-İsrail çifte vatandaşı esir Idan Alexander'i bırakma niyetinde olduğunu kendilerine bildirdiğini duyurdu. İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Hamas'ın "herhangi bir karşılık ve koşul olmaksızın Gazze Şeridi’nde tutulan söz konusu Amerikan vatandaşı esiri serbest bırakacağı bilgisini" Tel Aviv yönetimi ile paylaştığı aktarıldı. Açıklamada, "ABD, bu hamlenin, esirlerin Witkoff'un önerdiği (ateşkes) taslak uyarınca serbest bırakılması için müzakerelerin önünü açması beklentisini İsrail'e bildirdi" ifadelerine yer verildi. İsrail'in Witkoff planı çerçevesinde esirlerin serbest bırakılmasına ilişkin müzakerelerin başlamasına hazırlık yaptığı belirtildi.

Ayrıca müzakerelerin İsrail politikasına göre, "ateş altında, savaşın tüm hedeflerine ulaşma kararlılığıyla gerçekleşeceği" öne sürüldü. Öte yandan İsrail basını, Hamas’ın Washington yönetimiyle Idan Alexander’ın serbest bırakılması için görüştüğünü duyurmasının ardından ABD Başkanı Orta Doğu Özel Temsilcisi Witkoff’un yarın İsrail'e geleceğini yazdı. Witkoff’un Idan Alexander'in serbest bırakılmasından önce ayrıntıları netleştirmek üzere bölgeye geleceği aktarıldı.

Kaynak: AA-İHA