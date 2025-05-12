Trump'tan Dünyayı Sarsacak Yeni Karar: Fiyatlar Fırlayacak!

ABD Başkanı Donald Trump, ülkedeki reçeteli ilaç fiyatlarında tarihi bir adım atılacağını duyurarak, büyük bir başkanlık kararnamesine imza atacağını açıkladı. Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada Trump, ilaç fiyatlarının ABD’de uzun yıllardır dünya ortalamasının çok üzerinde olduğunu vurguladı. Aynı ilaçların farklı ülkelerde çok daha düşük fiyatlara satıldığını belirten Trump, bu durumu “adaletsiz ve açıklanamaz” olarak niteledi.

İLAÇ ŞİRKETLERİNE TEPKİ

Trump, reçeteli ilaçlar ve farmasötik ürünlerin ABD'de neden diğer tüm ülkelere kıyasla çok daha pahalı olduğunu merak ettiğini söyleyerek, "Bazen, aynı ilaç, aynı laboratuvar veya tesiste, aynı şirket tarafından üretilmesine rağmen, fiyatı beş ila on kat daha yüksek olabiliyordu. Bu durumu açıklamak her zaman zordu ve oldukça utanç vericiydi. Çünkü aslında doğru veya haklı bir açıklaması yoktu" ifadelerini kullandı.

İlaç şirketlerinin yüksek fiyatlara gerekçe olarak Ar-Ge maliyetlerini göstermesini eleştiren Trump, bu yükün sadece Amerikalı tüketicilerin sırtına yüklendiğini ve artık buna son verileceğini söyledi. Yeni kararnamenin yürürlüğe girmesiyle birlikte reçeteli ilaç ve farmasötik ürün fiyatlarının yüzde 30 ila 80 oranında düşeceğini belirten Trump, ABD'nin dünyada en düşük fiyatı ödeyen ülkeyle aynı koşullara sahip olacağı “en fazla kayrılan ülke” politikası çerçevesinde adımlar atılacağını ifade etti.

'DÜNYA GENELİNDE FİYATLAR ARTACAK'

Trump, "Reçeteli ilaç ve farmasötik fiyatları neredeyse anında yüzde 30 ila yüzde 80 oranında düşürülecek. Dünya genelinde fiyatlar artacak, böylece eşitlik sağlanacak ve uzun yıllardır ilk kez Amerika’ya adalet getirilecek." ifadelerini kullandı.

Demokratların yıllardır savunduğu bu hedefin kendi döneminde gerçekleşeceğini dile getiren Trump, alınacak bu kararla hem Amerikan vatandaşlarının sağlık harcamalarının ciddi şekilde azalacağını hem de ülkenin trilyonlarca dolar tasarruf edeceğini öne sürdü. Kararnamenin yarın sabah Beyaz Saray’da imzalanacağı duyuruldu.

PAYLAŞIMI MERAK UYANDIRMIŞTI

Trump, günün erken saatlerinde Truth sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada, "Bir sonraki paylaşımım, şimdiye kadar yayınladıklarım arasında en önemli ve etkili olanlardan biri olacak." ifadelerini kullanmıştı. Trump’ın duyurusu kamuoyunda merak uyandırmıştı.

Kaynak: İHA