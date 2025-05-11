Trump'tan Zelenskiy'e 'İstanbul' Çağrısı: 'Putin'in Teklifini Derhal Kabul Etmeli'

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna ile 15 Mayıs'ta İstanbul'da ön koşulsuz doğrudan görüşmelerin yeniden başlatılmasını önermişti. Putin, "Görüşmelere 15 Mayıs'ta daha önce de yürütüldüğü ama yarım bırakıldığı yerde, İstanbul'da vakit kaybetmeden başlamayı teklif ediyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu görüşmelerin gerçekleştirilmesi için çok şey yaptı" demişti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de ülkesinin Rusya ile ateşkes görüşmeleri yapmaya hazır olduğunu açıklamıştı. Zelenskiy, Putin'in İstanbul'da görüşme önerisine ilişkin, "Rusların nihayet savaşı bitirmeyi düşünmeye başlaması olumlu bir işaret. Öldürmeye devam etmenin hiçbir anlamı yok. Rusya'nın 12 Mayıs'ta tam, kalıcı ve güvenilir bir ateşkesi onaylamasını bekliyoruz. Ukrayna olarak biz görüşme masasına oturmaya hazırız" ifadelerini kullanmıştı.

'GÖRÜŞMEYİ HEMEN ŞİMDİ YAPIN'

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'ya ateşkes anlaşması konusunda Türkiye'de görüşme teklifine ilişkin açıklamalarda bulundu. Ukrayna'nın söz konusu teklifi derhal kabul etmesi gerektiğini vurgulayan Trump, "En azından bir anlaşmanın mümkün olup olmadığını görebilirler. Eğer mümkün değilse, Avrupalı liderler ve ABD, durumu daha net bir şekilde anlayacak ve buna göre hareket edebilecek. Ukrayna'nın Putin'le bir anlaşma yapacaklarından şüphe etmeye başlıyorum. Görüşmeyi hemen şimdi yapın" ifadelerini kullandı.

Trump ayrıca “Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna ile bir ateşkes anlaşması istemiyor. Onun yerine perşembe günü Türkiye'de bir araya gelerek kanlı savaşa bir son verilmesini müzakere etmek istiyor" dedi.

Kaynak: İHA