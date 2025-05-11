Trump’a Tarihin En Pahalı Hediyesi! Katar Kesenin Ağzını Açtı... ABD Bu İddiayı Konuşuyor

ABD Başkanı Donald Trump’ın 13-16 Mayıs tarihlerinde gerçekleştireceği ve Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri’ni kapsayan Ortadoğu turu öncesi ortaya atılan bir iddia büyük dikkat çekti.

UÇAN SARAY HEDİYE EDECEK İDDİASI

İddiaya göre, Katar kraliyet ailesi Trump’a Boeing 747-8 tipi lüks bir jumbo jet hediye edecek. 'Uçan saray' olarak anılan uçağın yabancı bir hükümetten kabul edilen “en değerli” hediye olabileceği vurgulandı.

ABC News'e konuşan konuya yakın kaynaklara göre söz konusu hediye uçak, Trump’ın Katar ziyaretinde ilan edilecek.

'HUKUKEN KABUL EDİLEBİLİR'

Öte yandan Adalet Bakanı Pam Bondi ve Trump’ın baş hukuk danışmanı David Warrington, uçak hediyesinin hukuken geçerli olup olmadığı değerlendirdi. Bondi ve Warrington uçağın bağışlanmasının, görev süresi bitmeden Trump başkanlık kütüphanesine devredilmesi koşuluyla "hukuken kabul edilebilir" olduğunu belirtti.

Beyaz Saray ve Adalet Bakanlığı söz konusu iddialara ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.

BOEİNG’DEN MUTLU DEĞİLDİ

Daha önce basına yansıyan haberlerde, Trump’ın şubat ayında Katar’ın sahip olduğu bir Boeing uçağını Florida’da incelediği belirtilmişti. Trump, yaptığı açıklamada, Boeing’den mutlu olmadığını söylemişti.

Kaynak: Haber Merkezi