Funda ve Nemo'dan Olay Düet

O Ses Türkiye isimli programda The Code isimli şarkıyı söylemesiyle sosyal medyayı ayağa kaldıran Funda Kayacık, şarkının sahibi Nemo ile yaptığı düeti paylaştı.

Fulya Açıkel Fulya Açıkel
Son Güncelleme:

O Ses Türkiye isimli programın yarı finalinde geçen yılın Eurovision şampiyonu İsviçreli sanatçı Nemo’nun The Code isimli şarkısını seslendirerek sosyal medyada paylaşım rekorları kıran Funda Kayacık’tan sosyal medyadan flaş bir paylaşım geldi.

Funda Kayacık, The Code isimli şarkının sahibi Nemo ile düet yaptığı videoyu paylaştı. Kayacık, Instagram’dan yaptığı paylaşıma hem Türkçe hem de İngilizce bir not düştü.

Kayacık’ın notunda, “Size bir sürprizimiz var! Nemo ile minik akapella bir düet hazırladık. Umarım beğenirsiniz.. İnternetin gücüne bir kez daha şahit oldum. Arada kilometreler olsa bile insanların iletişim kurabilmesine olanak tanıyor. Yabancı bir şarkıyı sahibiyle düet olarak söyleyebilmek çok güzel bir duygu” ifadelerine yer verildi.

NEMO KİMDİR?

3 Ağustos 1999 doğumlu Nemo Mettler kısa adıyla Nemo olarak bilinir. 2024 Eurovision Şarkı Yarışmasında İsviçre’yi The Code adlı şarkısıyla temsil etti ve 591 puanla birinci oldu. Nemo'nun 2015 tarihli EP'si Clownfisch İsviçre listelerinde 95 numaraya kadar yükselmiştir. Ayrıca, İsviçre'de 4 numaraya ulaşan "Du" adlı bir teklisini yayınlamıştır. Maskeli Şarkıcı İsviçre'nin 2021/2022'deki ikinci sezonunda Nemo'nun maskesi bir pandaydı ve yarışmayı beşinci sırada tamamladı.

29 Şubat 2024 tarihinde Nemo, "The Code" adlı şarkıyla 2024 Eurovision Şarkı Yarışması'nda İsviçre'yi temsile edecek kişi olarak ilan edildi ve 9 Mayıs'ta yarışmanın ikinci yarı finalde sahne aldı.

11 Mayıs'taki Eurovision finalini 591 puanla kazandı.

Etiketler
Eurovision O Ses Türkiye
Son Güncelleme:
Sevenlerini Korkutmuştu… Yeşilçam'ın Usta İsmi Kadir İnanır'ın Son Hali Ortaya Çıktı Kadir İnanır'ın Son Hali Ortaya Çıktı
Boşanma Oranının En Düşük Olduğu Ülkeler Belli Oldu! Listeye Çok Şaşıracaksınız Boşanma Oranının En Düşük Olduğu Ülkeler Belli Oldu! Listeye Çok Şaşıracaksınız
Papa Seçimi Nasıl Yapılıyor ve Yeni Papa Kim Olacak? Adaylar Kimler, Seçim Süreci Nasıl İlerleyecek? Papa Seçimi Nasıl Yapılıyor ve Yeni Papa Kim Olacak? Adaylar Kimler, Seçim Süreci Nasıl İlerleyecek?
Yeşilçam’ın Sarışın Güzeli Filiz Akın’ın Oğlundan Yürek Yakan Mesaj Filiz Akın’ın Oğlu Anneler Günü'nde Yürek Yaktı
ÇOK OKUNANLAR
Tapu Sahipleri Dikkat! Bakanlık Harekete Geçti, Tek Tek Yazı Göndermeye Başladı! Bu Hataya Düşen Yandı Tapu Sahipleri Dikkat! Bakanlık Harekete Geçti, Tek Tek Yazı Göndermeye Başladı
Emekli Promosyonlarında Vites Yükseldi! O Banka Rekor Promosyonunu Duyurdu Emekli Promosyonlarında Vites Yükseldi! Rekoru Duyurdular
Aylardır Kapalı Olan KFC Ve Pizza Hut Hakkında Flaş Gelişme! Türkiye Pazarına Yeniden Dönüyor Aylardır Kapalı Olan KFC Ve Pizza Hut Hakkında Flaş Gelişme! Türkiye Pazarına Yeniden Dönüyor
ATM'lerde Sistem Tümden Değişti! Bu İşlemler İçin Artık Şubeye Gitmeye Gerek Yok ATM'lerde Sistem Tümden Değişti! Bu İşlemler İçin Artık Şubeye Gitmeye Gerek Yok
Mahfi Eğilmez: Büyük Erime Oldu Mahfi Eğilmez: Büyük Erime Oldu