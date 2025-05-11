Funda ve Nemo'dan Olay Düet

O Ses Türkiye isimli programın yarı finalinde geçen yılın Eurovision şampiyonu İsviçreli sanatçı Nemo’nun The Code isimli şarkısını seslendirerek sosyal medyada paylaşım rekorları kıran Funda Kayacık’tan sosyal medyadan flaş bir paylaşım geldi.

Funda Kayacık, The Code isimli şarkının sahibi Nemo ile düet yaptığı videoyu paylaştı. Kayacık, Instagram’dan yaptığı paylaşıma hem Türkçe hem de İngilizce bir not düştü.

Kayacık’ın notunda, “Size bir sürprizimiz var! Nemo ile minik akapella bir düet hazırladık. Umarım beğenirsiniz.. İnternetin gücüne bir kez daha şahit oldum. Arada kilometreler olsa bile insanların iletişim kurabilmesine olanak tanıyor. Yabancı bir şarkıyı sahibiyle düet olarak söyleyebilmek çok güzel bir duygu” ifadelerine yer verildi.

NEMO KİMDİR?

3 Ağustos 1999 doğumlu Nemo Mettler kısa adıyla Nemo olarak bilinir. 2024 Eurovision Şarkı Yarışmasında İsviçre’yi The Code adlı şarkısıyla temsil etti ve 591 puanla birinci oldu. Nemo'nun 2015 tarihli EP'si Clownfisch İsviçre listelerinde 95 numaraya kadar yükselmiştir. Ayrıca, İsviçre'de 4 numaraya ulaşan "Du" adlı bir teklisini yayınlamıştır. Maskeli Şarkıcı İsviçre'nin 2021/2022'deki ikinci sezonunda Nemo'nun maskesi bir pandaydı ve yarışmayı beşinci sırada tamamladı.



29 Şubat 2024 tarihinde Nemo, "The Code" adlı şarkıyla 2024 Eurovision Şarkı Yarışması'nda İsviçre'yi temsile edecek kişi olarak ilan edildi ve 9 Mayıs'ta yarışmanın ikinci yarı finalde sahne aldı.



11 Mayıs'taki Eurovision finalini 591 puanla kazandı.