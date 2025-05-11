Sevenlerini Korkutmuştu… Yeşilçam'ın Usta İsmi Kadir İnanır'ın Son Hali Ortaya Çıktı

Beyin damarına pıhtı atması nedeniyle 2023 yılında hastaneye kaldırılan ve uzun süredir tedavi gören Türk sinemasının usta ismi Kadir İnanır'ın sağlık sürecindeki gelişmelerle yeniden gündeme geldi.

24 Mart 2023’te İstanbul Beykoz’daki evinde aniden rahatsızlanan ve bilinci kapalı şekilde hastaneye kaldırılan Kadir İnanır, acilen ameliyata alınmıştı. Yapılan müdahalelerin ardından yoğun bakımda tedavi altına alınan usta oyuncu, 1 Nisan’da yoğun bakımdan çıkarılmış, 4 Nisan 2023’te ise taburcu edilmişti.

AYLAR SONRA İLK GÜLÜMSEME

Taburcu edilmesinden bu yana fizik tedavi süreci devam eden Kadir İnanır'ın sağlık durumu sevenleri tarafından merak ediliyor. Yaklaşık iki yıldır gözlerden uzak bir yaşam süren İnanır’ın son durumu, onu ziyarete giden CHP Ankara eski milletvekili Levent Gök’ün sosyal medya paylaşımıyla ortaya çıktı.

Levent Gök, İnanır ile çekilen karesini “Türk sinemasının efsanesi,duayen sanatçı Sayın Kadir İnanır’ı ziyaretimizde pekçok konuyu değerlendirdik. Birikimiyle daha çok katkısını göreceğimiz Sayın İnanır’a sağlıklı günler dilerim” notuyla paylaştı.

Türk sinemasının efsanesi,duayen sanatçı Sayın Kadir İnanır’ı ziyaretimizde pekçok konuyu değerlendirdik.Birikimiyle daha çok katkısını göreceğimiz Sayın İnanır’a sağlıklı günler dilerim. pic.twitter.com/4lkybGv4sK — Levent Gök (@goklevent) May 9, 2025

Fotoğrafta, Kadir İnanır’ın moralinin yerinde olduğu ve ziyaret sırasında sohbet ettiği görüldü.