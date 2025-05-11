Sevenlerini Korkutmuştu… Yeşilçam'ın Usta İsmi Kadir İnanır'ın Son Hali Ortaya Çıktı

Türk sinemasının usta ismi Kadir İnanır'ın sağlık durumuyla ilgili sevenlerini sevindiren bir gelişme yaşandı. Geçirdiği ciddi rahatsızlıklar sonrası tedavi süreci devam eden efsane sanatçının son hali ortaya çıktı.

Esma Karayel Esma Karayel
Son Güncelleme:
Sevenlerini Korkutmuştu… Yeşilçam'ın Usta İsmi Kadir İnanır'ın Son Hali Ortaya Çıktı

Beyin damarına pıhtı atması nedeniyle 2023 yılında hastaneye kaldırılan ve uzun süredir tedavi gören Türk sinemasının usta ismi Kadir İnanır'ın sağlık sürecindeki gelişmelerle yeniden gündeme geldi.

24 Mart 2023’te İstanbul Beykoz’daki evinde aniden rahatsızlanan ve bilinci kapalı şekilde hastaneye kaldırılan Kadir İnanır, acilen ameliyata alınmıştı. Yapılan müdahalelerin ardından yoğun bakımda tedavi altına alınan usta oyuncu, 1 Nisan’da yoğun bakımdan çıkarılmış, 4 Nisan 2023’te ise taburcu edilmişti.

AYLAR SONRA İLK GÜLÜMSEME

Taburcu edilmesinden bu yana fizik tedavi süreci devam eden Kadir İnanır'ın sağlık durumu sevenleri tarafından merak ediliyor. Yaklaşık iki yıldır gözlerden uzak bir yaşam süren İnanır’ın son durumu, onu ziyarete giden CHP Ankara eski milletvekili Levent Gök’ün sosyal medya paylaşımıyla ortaya çıktı.

Sevenlerini Korkutmuştu… Yeşilçam'ın Usta İsmi Kadir İnanır'ın Son Hali Ortaya Çıktı - Resim : 1

Levent Gök, İnanır ile çekilen karesini “Türk sinemasının efsanesi,duayen sanatçı Sayın Kadir İnanır’ı ziyaretimizde pekçok konuyu değerlendirdik. Birikimiyle daha çok katkısını göreceğimiz Sayın İnanır’a sağlıklı günler dilerim” notuyla paylaştı.

Fotoğrafta, Kadir İnanır’ın moralinin yerinde olduğu ve ziyaret sırasında sohbet ettiği görüldü.

Yeşilçam Efsanesi Kadir İnanır'dan Aylar Sonra İlk Fotoğraf GeldiYeşilçam Efsanesi Kadir İnanır'dan Aylar Sonra İlk Fotoğraf GeldiMagazin
Yeşilçam'ın Usta İsmi Kadir İnanır'ın Son Sağlık Durumu Belli OlduYeşilçam'ın Usta İsmi Kadir İnanır'ın Son Sağlık Durumu Belli OlduMagazin

Etiketler
Kadir İnanır Yeşilçam
Son Güncelleme:
Emel Sayın'ın Acı Günü! 'Çocuğum Gibiydi' Emel Sayın'ın Acı Günü! 'Çocuğum Gibiydi'
TRT 1'in Fenomen Dizisi Gönül Dağı'ndan Seyirciye Büyük Şok! Duyan İnanamadı Fenomen Diziden Seyirciye Büyük Şok
Ne Somon Ne Mezgit Ne de Hamsi! Mayıs Ayında Yenilen Balıklar Bakın Hangisi Ne Somon Ne Mezgit Ne de Hamsi! Mayıs Ayında Yenilen Balıklar Bakın Hangisi
Yeşilçam’ın Sarışın Güzeli Filiz Akın’ın Oğlundan Yürek Yakan Mesaj Filiz Akın’ın Oğlu Anneler Günü'nde Yürek Yaktı
Ünlülerden Duygusal Anneler Günü Paylaşımları… Ünlülerden Duygusal Anneler Günü Paylaşımları…
Uygun Kahvaltı Hangi Yiyeceklerden Oluşur? Beslenme Uzmanları Açıkladı Uygun Kahvaltı Hangi Yiyeceklerden Oluşur? Beslenme Uzmanları Açıkladı
ÇOK OKUNANLAR
Tapu Sahipleri Dikkat! Bakanlık Harekete Geçti, Tek Tek Yazı Göndermeye Başladı! Bu Hataya Düşen Yandı Tapu Sahipleri Dikkat! Bakanlık Harekete Geçti, Tek Tek Yazı Göndermeye Başladı
Emekli Promosyonlarında Vites Yükseldi! O Banka Rekor Promosyonunu Duyurdu Emekli Promosyonlarında Vites Yükseldi! Rekoru Duyurdular
Aylardır Kapalı Olan KFC Ve Pizza Hut Hakkında Flaş Gelişme! Türkiye Pazarına Yeniden Dönüyor Aylardır Kapalı Olan KFC Ve Pizza Hut Hakkında Flaş Gelişme! Türkiye Pazarına Yeniden Dönüyor
ATM'lerde Sistem Tümden Değişti! Bu İşlemler İçin Artık Şubeye Gitmeye Gerek Yok ATM'lerde Sistem Tümden Değişti! Bu İşlemler İçin Artık Şubeye Gitmeye Gerek Yok
Mahfi Eğilmez: Büyük Erime Oldu Mahfi Eğilmez: Büyük Erime Oldu