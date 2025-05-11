Yeşilçam’ın Sarışın Güzeli Filiz Akın’ın Oğlundan Yürek Yakan Mesaj

Yeşilçam'ın usta oyuncusu 82 yaşındaki Filiz Akın, 22 Mart tarihinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.

Filiz Akın'ın eşi Sönmez Köksal sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Filiz Akın'ın 21 Mart 2025 gecesi hayatını kaybettiğini duyurmuştu. Filiz Akın, vasiyeti doğrultusunda Aşiyan Mezarlığı’nda toprağa verilmişti.

Usta sanatçının oğlu ünlü oyuncu İlker İnanoğlu Anneler Günü'nde sosyal medya hesabından annesine seslendi. İnanoğlu’nun Instagram hesabından ‘Anneler Günü'n kutlu olsun canım annem’ notunu düşerek paylaştığı fotoğraf herkesi duygulandırdı.

Annesi Filiz Akın’ın ölümünün ardından sık sık paylaşım yapan İlker İnanoğlu daha önce de ‘Kalbimin yarısı gitti. Öksüzlük buymuş meğerse. Bu acı geçiyor mu acaba?’ mesajı ile yürekleri yakmıştı.

Sağlık Bakanlığı ise Filiz Akın’ın ölüm haberini şu sözlerle duyurmuştu: Türk sinemasının nadide isimlerinden Filiz Akın, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmiştir. Sinema tarihimizde unutulmaz izler bırakan Filiz Akın’a Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sanat camiasına başsağlığı diliyoruz