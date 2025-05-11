Emel Sayın'ın Acı Günü! 'Çocuğum Gibiydi'

Şarkılarıyla on yıllar boyunca Türk halkının sevgisini kazanan ve "Mavi Boncuk", "Yalancı Yarim" ve "Feride" gibi filmlerle bir Yeşilçam efsanesi haline gelen usta sanatçı Emel Sayın, sık sık sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla takipçilerini hayatından haberdar ederek aralarındaki bağı güçlendiriyor. Genellikle sevenlerini mutlu eden paylaşımlar yapan Sayın, bu kez ise yaşadığı bir acıyı paylaştı.

Usta sanatçı, yaptığı son sosyal medya paylaşımında 10 yıldır birlikte yaşadığı ve "çocuğum" dediği kedisi Pati’yi kaybettiğini açıkladı. Hayvansever kimliğiyle tanınan ve hiç çocuk sahibi olmasa da kedisiyle beraber kendisini anne gibi hissettiğini her fırsatta dile getiren Emel Sayın, çocuğu için bir veda mesajı yayımladı.

'GÜLE GÜLE GÜZEL OĞLUM'

Instagram hesabından paylaştığı duygusal mesajda ünlü şarkıcı, "10 yıl boyunca çocuğum gibiydin, beraber uyuduk, gezdik, oynadık, neşem oldun, bazen de başımın tatlı derdi. Ve sonra… Baş edemediğimiz o berbat hastalık: FIP… Ah Pati'm… Seni hep özleyeceğim, hep seveceğim. Güle güle güzel oğlum" diyerek duygularını anlattı.

Emel Sayın'ın hayranları, sosyal medya üzerinden sanatçıya başsağlığı mesajları ileterek üzüntüsünü paylaştıklarını vurgularken, pek çok sosyal medya kullanıcısı da kendi evcil dostlarını kaybettikleri zamanlarla nasıl başa çıktıklarından bahsederek Emel Sayın'a güç vermeye çalıştı.

FIP NEDİR?

FIP (Feline infectious peritonitis) yani kedilerin enfeksiyöz peritonitisi, kedilerin bağışıklık sistemini negatif yönde etkileyen bir hastalıktır. Kedi koronavirüsünün mutasyon geçirmesi ile oluşur. FIP, kedilerde ölüme kadar götüren çok tahlikeli bir hastalık olmakla beraber kesin bir tedavisi yoktur. Kesin tanı için birçok test yapılması elzemdir.