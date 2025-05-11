TRT 1'in Fenomen Dizisi Gönül Dağı'ndan Seyirciye Büyük Şok! Duyan İnanamadı

Uzun süredir reyting listelerinin üst sıralarında yer alan ve bir kasabada yaşayan insanların hayat hikayelerini ekranlara taşıyan, TRT 1’in sevilen dizilerinden Gönül Dağı’nın üzerinden kara bulutlar eksilmiyor.

ERKEN Mİ FİNAL YAPACAK?

Başrol oyuncusu Berk Atan’ın set dönüşünde trafik kazası geçirmesi sonrasında gözlerin çevrildiği dizide yeni bir gelişme daha yaşandı. Dizide stok bölümlerinin tükendiği ve hikâye akışında yaşanan sorunlar nedeniyle dizinin final tarihinin öne çekildiği öne sürüldü.

2 BÖLÜM SONRA…

178. bölümüyle herkesi ekrana kilitleyen dizinin iki bölüm sonra ekranlara veda edeceği konuşulmaya başlandı.

Berk Atan, Semih Ertürk, Hazal Çağlar, Melis Sevinç, Zümre Meğreli, Cihat Süvarioğlu, Nazlı Pınar Kaya, Ferdi Sancar ve Eser Eyüboğlu gibi oyuncuların kadrosunda yer aldığı dizinin erken final yapacağı hayranları yasa boğarken, dizinin oyuncu ve yapımcılarından ise bir açıklama gelmedi.

KABURGALARIM KIRILDI

Yanı sıra dizinin başrol oyuncularından Berk Atan, son açıklamasında sağlık durumunun iyi olduğu nu belirterek ‘Sağ kaburgamda şu an görülebilen 6 kırık ve kıkırdaklarda parçalanma mevcut. Daha iyi olacağım’ demişti.

Kaynak: Haber Merkezi