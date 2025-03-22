Yeşilçam'ın Usta Oyuncusu Filiz Akın Hayatını Kaybetti

Sağlık Bakanlığı, Türk sinemasının duayen oyuncularından Filiz Akın'ın hayatını kaybettiğini duyurdu. Bakanlıktan şu açıklama yapıldı:

"Türk sinemasının nadide isimlerinden Filiz Akın, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmiştir. Sinema tarihimizde unutulmaz izler bırakan Filiz Akın’a Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sanat camiasına başsağlığı diliyoruz."

Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit ve Fatma Girik ile birlikte "Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncası" olarak bilinen Akın, Türk sinemasının bir dönemine damgasını vurmuş önemli kadın oyunculardan biri.

Oyunculuk kariyerinin ilk yıllarında şımarık zengin kız rollerini oynayan Filiz Akın, sonraki filmlerinde daha çok masum, kırılgan ve fedakar kadınları canlandırdı.

Akın'ın karakter derinliği taşıyan rollerde bulunduğu filmler arasında "Gurbet Kuşları", "Kader", "Ankara Ekspresi", "Umutsuzlar", "Utanç", "Acı Hayat" ve "Memleketim" yer aldı.