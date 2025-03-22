44 Yayınevinden Ortak Açıklama: Halk İradesine Yapılan Saldırıyı Kınıyoruz

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ‘yolsuzluk’ ve ‘terör’ suçlamalarıyla gözaltına alınmasının ardından tepkiler büyürken, 44 yayınevi ortak bir açıklama yayımladı. Açıklamada, "İmamoğlu şahsında halk iradesine yapılan saldırıyı kınıyoruz" ifadelerine yer verildi.

44 Yayınevinden Ortak Açıklama: Halk İradesine Yapılan Saldırıyı Kınıyoruz

19 Mart’ta İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerine yönelik başlatılan ‘terör’ ve ‘yolsuzluk’ soruşturması kapsamında, İmamoğlu dahil 106 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şu ana kadar İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu 90 kişi gözaltına alındı.

Bu gelişmelerin ardından İstanbul Üniversitesi öğrencileri protesto gösterileri düzenledi. Kısa sürede farklı üniversitelere yayılan eylemler, ülke genelinde geniş çaplı protestolara dönüştü. Polis müdahaleleri ve özellikle ODTÜ’deki sert müdahale, kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

“DEMOKRASİNİN KATLEDİLMESİNİN SOMUT BİR ÖRNEĞİ”

Aralarında Can, Varlık, İletişim, Metis ve Ayrıntı gibi yayınevlerinin de bulunduğu 44 yayınevi, yayımladığı ortak açıklamada demokrasi, özgürlük ve yurttaşların seçme-seçilme hakkına vurgu yaptı. Açıklamada, İmamoğlu’nun diplomasının iptali, gözaltına alınması ve İstanbul’daki gösteri yasağı, "yurttaşların iradesinin yok sayılması, seçme ve seçilme hakkına yönelik bir saldırı ve hukukun katledilmesinin somut bir örneği" olarak değerlendirildi.

Açıklama şöyle noktalandı:

“Aşağıda imzası bulunan yayınevleri olarak demokrasiyi özgürlüğü yurttaşların seçme ve seçilme hakkını savunduğumuzu ilan ediyor, İmamoğlu şahsında halk iradesine karşı yapılmış saldırıyı kınıyoruz.”

Açıklamada imzası bulunan yayınevleri şöyle:

Abaküs, Aras, Ayrıntı, A7, Balkan Sanat, Berfin, Bilim ve Gelecek, Bulut, Can Yayınları-Adil Atalay, Ceylan, Demos, Dipnot, Doğu Kitabevi, Encore, Heretik, İletişim, Kaldıraç Yayınevi, Kalkedon, Kanes, Kor, Koyu Siyah, Literatür, Mayıs, Metis, Nesin, Nika, NotaBene, Notos Kitap, Otonom, Ozan, Paloma, Sınırsız Yayın, Sol Kültür, Sözcükler, Su, Tekin, Söz, Varlık, Yar, Yazılama, Yazın, Yeni İnsan, Yordam Kitap.

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Kaynak: Haber Merkezi

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