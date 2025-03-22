2 Milyon Lira Dolandırdı, Kuyumcuda Yakalandı

Bursa'da telefonda kendisini polis olarak tanıttığı M.Y. isimli kadının, adının FETÖ soruşturmasına karıştığını söyleyerek, 2 milyon lira değerindeki altın ve parasını dolandıran Ali Uluğ isimli şahıs, altınları bozdurmaya gittiği kuyumcuda yakalandı.

2 Milyon Lira Dolandırdı, Kuyumcuda Yakalandı

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde 13 Mart'ta Ali Uluğ (22), telefonda kendisini polis olarak tanıtıp, adının FETÖ soruşturmasına karıştığını söylediği M.Y. (75) isimli kadından, evinde bulunan ziynet eşyaları ile paraları, muhafaza amacıyla kendisine teslim etmesini talep etti. M.Y., 2 milyon değerindeki 104 adet altın ile euro ve nakdi, muhafaza altına alacağını söyleyen şüpheliye, verdiği adrese götürdü

SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Olay, Ali Uluğ'un altınlarla dövizleri bozdurmak için gittiği kuyumcunun, kendisinden şüphelenmesiyle ortaya çıktı. Uluğ, kuyumcunun ihbarıyla olay yerine sevk edilen polis ekibi tarafından gözaltına alındı. Uluğ, Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı sorgusunda, suçunu kabul etti. Uluğ'un 2 milyon lira değerindeki ziynet eşyası ve paraları aldığı semte giden ekipler, M.Y.'nin şüphelinin yanına gelip eşyalarını teslim ettiği anların güvenlik kamerası görüntülerine ulaştı.

DOLANDIRILDIĞINI POLİSTEN ÖĞRENDİ

Asayiş Şubesi ekipleri, M.Y.'ye, şüphelinin, adı, soyadı ve telefon numarasını vermesi sonucu ulaşıp, evine giderek 2 milyon lira değerindeki altın, euro ve Türk lirasını kendisine teslim etti. O anlar da cep telefonuyla görüntülendi. Dolandırıldığını polislerden öğrendiğini söyleyen M.Y., ekiplere teşekkür etti.

Öte yandan, sorgusunda benzer şekilde Kuşadası'nda da 1 kişiyi 1 milyon lira dolandırdığını itiraf eden Ali Uluğ, tutuklandı.

Kaynak: DHA

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