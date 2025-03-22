Ufuk Üniversitesi’nde Gazetecilik ve Başarı Konferansı

Ufuk Üniversitesi’nde, öğrencileri iş hayatına hazırlamak amacıyla düzenlenen “İş Hayatında Gazetecilik ve Başarı” konulu konferansın konuğu, 35 yıllık deneyime sahip gazeteci Ünsal Ergel oldu.

Fulya Açıkel Fulya Açıkel
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Ufuk Üniversitesi’nde Gazetecilik ve Başarı Konferansı

Gerçek Gündem Ankara Haber Müdürü ve Parlamento Muhabirleri Derneği üyesi olan Ergel, gazetecilik mesleğine dair önemli bilgiler paylaştı. Öğretim Görevlisi Sevinç Engin tarafından verilen “İş Hayatına Hazırlık” dersi kapsamında gerçekleşen etkinlikte Ergel, meslek hayatında karşılaştığı deneyimleri öğrencilerle paylaşarak, gazetecilikte başarıya ulaşmanın temel ilkelerini anlattı.

Ufuk Üniversitesi’nde Gazetecilik ve Başarı Konferansı - Resim : 1

Gazeteciliğin bilgiye dayalı, sorumluluk gerektiren bir meslek olduğunu vurgulayan Ergel, güvenilirlik ve cesaretin meslek için vazgeçilmez unsurlar olduğuna dikkat çekti.

Konferans sırasında öğrencilerin sorularını da yanıtlayan deneyimli gazeteci, mesleki tecrübelerini aktararak gençlere iş hayatında izlenmesi gereken yollara da dikkat çekti.

Ufuk Üniversitesi’nde Gazetecilik ve Başarı Konferansı - Resim : 2

Etkinlik, öğrencilerin sektöre dair önemli bilgiler edinmesini sağlayarak, meslek hayatına dair farkındalık kazanmalarına katkıda bulunmayı amaçlıyor.

Kaynak: Haber Merkezi

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