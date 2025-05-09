Trump, Çin’e Uygulanan Gümrük Vergilerinin %145’ten %80’e Düşürülmesini Uygun Buldu

ABD Başkanı Donald Trump, Çin’e yönelik gümrük vergilerine ilişkin önemli bir açıklama yaptı. Hazine Bakanı Scott Bessent ve heyetinin İsviçre’de Çinli yetkililerle gerçekleştireceği görüşmeler öncesinde Trump, Çin’den ithal edilen ürünlere uygulanan %145’lik gümrük vergisinin %80’e indirilmesinin uygun olacağını ifade etti. Trump, “Çin’e yüzde 80 gümrük vergisi uygulanması uygun görünüyor. Scott Bessent’e kalmış” dedi.

Trump’ın bu açıklaması, ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşında bir yumuşama sinyali olarak değerlendiriliyor. Daha önce %145’e kadar yükselen tarifeler, iki ülke arasında ticareti neredeyse durma noktasına getirmişti. Çin, bu tarifelere karşılık ABD mallarına %125 gümrük vergisi uygulayarak misilleme yapmıştı. Trump’ın %80’lik tarife önerisi, Hazine Bakanı Scott Bessent’in Çinli yetkililerle yapacağı görüşmelerde bir anlaşma zemini oluşturmayı hedefliyor.

Kaynak: DHA