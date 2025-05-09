Gazze’de İsrail Saldırıları: Can Kaybı 52 Bini Aştı

İsrail’in 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze Şeridi’nde düzenlediği saldırılarda 52 bin 787 kişi hayatını kaybetti, 119 bin 349 kişi yaralandı. 18 Mart’tan bu yana ise 2 bin 678 kişi öldü, 7 bin 308 kişi yaralandı.

Gazze’de İsrail Saldırıları: Can Kaybı 52 Bini Aştı

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları aralıksız sürüyor ve sivil can kayıpları artıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı’nın açıklamasına göre, son saldırılarda 26 kişi hayatını kaybetti, önceki saldırılarda ölen 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı ve 85 kişi yaralandı. İsrail’in 18 Mart’ta ateşkesi tek taraflı bozmasından bu yana Gazze’de düzenlenen saldırılarda 2 bin 678 kişi yaşamını yitirirken, 7 bin 308 kişi yaralandı.

7 Ekim 2023’ten bu yana devam eden İsrail saldırılarında toplam can kaybı 52 bin 787’ye, yaralı sayısı ise 119 bin 349’a yükseldi. Filistin Sağlık Bakanlığı, saldırılar nedeniyle Gazze’deki sağlık sisteminin çökmek üzere olduğunu ve birçok ölümün kayıt altına alınamadığını belirtiyor.

Batı Şeria'da 7 Ekim 2023'ten Beri 1000'den Fazla Filistinli ÖldüBatı Şeria'da 7 Ekim 2023'ten Beri 1000'den Fazla Filistinli ÖldüDünya

Kaynak: İHA

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