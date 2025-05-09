Batı Şeria'da 7 Ekim 2023'ten Beri 1000'den Fazla Filistinli Öldü

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki durumu takip eden Filistin Bilgi Merkezinin (Mu'ta) raporunda, İsrail güçlerinin 7 Ekim'den eri Batı Şeria'da 104 bin 531 ihlalde bulunduğu bildirildi. İsrail saldırılarında Batı Şeria'da 1001 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 6 bin 974 kişinin yaralandığı belirtildi.

Batı Şeria'da İsrail ordusunun 17 bin 750 Filistinliyi gözaltına aldığı kaydedilen raporda, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin de 3 bin 688 saldırı gerçekleştirdiği ifade edildi. İsrail ordusunun 7 bin 647 yol ve bölgeyi kapattığı, Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine 22 bin 147 baskın düzenlediği aktarıldı.

Batı Şeria'da İsrail ordusunun Filistinlilerin evlerine 9 bin 160 baskın düzenlediği, Filistinlilere ait 6 bin 80 ev ve yapıyı yıktığı belirtildi. İsrail ordusunun Batı Şeria'ya savaş uçakları ve insansız hava araçlarıyla 200 hava saldırısı düzenlediği bildirildi.

Batı Şeria'da camilere baskın düzenleme, tahrip etme ve ezan okunmasını engelleme gibi mukaddesata yönelik 785 ihlalin gerçekleştirildiği kaydedildi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da sağlık çalışanlarına yönelik 293 ihlalin yapıldığına dikkati çekildi.

Kaynak: AA