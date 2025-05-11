Kağıthane'de Servis Aracı Dehşeti! Kaldırımdakilere Çarptı: Ölü ve Yaralılar Var
İstanbul Kağıthane'de bir servis aracı kaldırımdaki vatandaşlara çarptı. Dehşete düşüren kazada bir kişi hayatını kaybetti, 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.
Kağıthane'de Ayazma Caddesi'nde sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 34 LAA 223 plakalı servis aracı, kaldırımda seyyar çiçek satanların da arasında bulunduğu 4 kişiye çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Ekipler yaptıkları kontrolde bir kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan biri çocuk 3 kişi sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.
Kaynak: AA
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