Falezleri Oydular! 5 Yıldızlı İki Otelin Gizli Geçidine İnceleme

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yer alan iki adet 5 yıldızlı otelin, müşterilerinin denize erişimini kolaylaştırmak amacıyla sit alanı kapsamındaki falezlerde izinsiz biçimde tünel açtığı iddiaları üzerine yetkililer tarafından inceleme başlatıldı. Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Prof. Dr. Nihat Dipova'nın, söz konusu otellerin falezlerin içine gizli geçitler yaparak denize doğrudan ulaşım sağladığını açıklaması üzerine Muratpaşa Belediyesi durumu değerlendirmeye aldı. Bahsi geçen tünellerin 2014 ve 2024 yıllarında iki kez mühürlenerek kapatıldığı, belediyenin bölgede yeni bir inceleme başlatacağı aktarıldı.

Tünellerin uzun süredir çeşitli çevrelerce bilindiğini, ancak otellerde konaklayan misafirlerin internette görüntü paylaşmasıyla durumun geniş kitlelerce fark edildiğini dile getiren Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden Prof. Dr. Nihat Dipova, "Antalyalılar ve turistler falezlerden denize girmek istiyor. Bunun sağlanması içinde merdiven, asansör veya tünel yapmak lazım. Sadece tüneller değil, asansörlerde hem görsel kirlilik açısından hem de doğaya verdiği zarar açısından çok masum değildir" diye konuştu Dipova ayrıca, söz konusu görüntülerin yayılmasıyla birlikte halkın durumu daha net bir şekilde gördüğünü belirtti.

'GETİRİSİ GÖTÜRÜSÜ NEDİR HESAPLANMALI'

Antalya falezlerinin kentin önemli sembollerinden biri olduğunu vurgulayan Dipova, konunun toplumsal bir tartışma sürecine açılması gerektiğini ifade söyledi. Dipova, “Getirisi, götürüsü, zararları nedir. Antalya Falezleri bilindiği üzere Antalya'nın en önemli simge değeri ve bu simge değeri kaybetme riskine katlanamayız. İnsanlar elbette falezlerden denize girmek istiyorlar, ancak u özgürlüğümüzü bu talebimizi yerine getirmek için eğer Antalya'nın simge değerine zarar veriyorsak, bu geri dönüşü olmayan zararlara yol açıyorsa hem görsel hem de doğal yapısının bozulması olarak bunu ciddi bir şekilde tartışmamız gerekiyor" şeklinde konuştu.

'GÖÇME TEHLİKESİ BİZİ ETKİLER'

Falezlerdeki yapılaşmanın doğal yapıya zarar verdiğini ve risk teşkil ettiğini dile getiren Prof. Dr. Dipova, "Her inşaat doğal yapıda bir değişime sebep olur. Bir yere bir asansör veya tünel yapmak istiyorsanız, o yapınızı ilk önce güvenliğe almak lazım. Bunun içinde beton dökülüp çelik yapı yapılması gerekir. Bunlarda bir miktar zarar vererek doğal yapıyı bozar. Daha önemlisi görsel olarak biz falezlerin önünü, doğal yapıyı örtmüş oluruz. Falezlerin güzelliği doğal proseslerinde gizlidir. Birçok kırıklar, kaya kopmaları, mağaralar vardır. Bunların hepsi aslında Antalya falezlerinde bu doğal güzelliğini kazandıran doğal proseslerdir. Bunları göçme tehlikesi olarak da görmemek lazım. Göçme tehlikesi aslında biz falezlere fazla yaklaştığımız için bize etkiler anlamına geliyor" ifadelerini kullandı.

'İNSAN SAĞLIĞINI ETKİLEYECEK KONULAR'

Özellikle kış aylarında falezlerin yoğun dalga ve fırtına etkisine maruz kaldığını söyleyen Dipova, “Yaptığımız mühendislik yapılarının dalga ve fırtınaya açık bir kıyıda kendinin de göçme riski var. Bir fırtına döneminde Antalya'da dalgaların falezleri aştığını biliyoruz. Hatta bu kıyıdaki yapıların bir kısmında hasarlarda gerçekleşti. Bu insan sağlığına doğrudan zarar verebilecek konular. Yani birbirini etkileyen, tetikleyen bir sorunlar zinciri haline geliyor” şeklinde konuştu.

'ÇOK ÖNEMLİ BİR HABİTAT VAR'

Bu konunun tartışılması gerektiğini ifade eden Dipova, “Antalya Falezleri eskiden sit alanı diye bilinen şu anda kesin korunacak hassas alan olarak koruma altına alınmış bir alan olarak biliniyor. Ancak bunun istisnaları da var. Bazı bölgeler hiç alınmamış. Bazı bölgeler sonradan kapsam dışına çıkarılmış. Bütün falezlerin bir jeolojik miras olarak kesinlikle korunması gerekiyor. Üzerinde yaşayan bir habitat da var. Bu bölgenin en büyük mağara sürüsü biraz ilerimizde bir mağarada yaşıyor. Üzerindeki kuşlar, bitkiler bunları da hesaba kattığımızda orada çok önemli bir habitat var" dedi.