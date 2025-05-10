Kartal’da Feci Kaza: Otomobil Devrildi, 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Kartal’da sürücüsünün kontrolünü yitirdiği otomobil kaldırıma çarpıp devrildi. Kazada otomobilden savrulan B.K. hayatını kaybetti, soruşturma başlatıldı.

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Kartal’da Feci Kaza: Otomobil Devrildi, 1 Kişi Hayatını Kaybetti

İstanbul’un Kartal ilçesi Çavuşoğlu Mahallesi Sanayi Caddesi’nde saat 03.10 sıralarında meydana gelen kazada, 34 UK 6825 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çarparak devrildi. Çarpmanın şiddetiyle yolcu koltuğunda bulunan B.K., otomobilden dışarı savruldu. Devrilen araç, bir süre sürüklenerek durdu.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, B.K.’nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada, ismi öğrenilemeyen sürücü ve diğer yolcunun yara almadan kurtulduğu bildirildi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması için cadde bir süre trafiğe kapatıldı ve trafik alternatif güzergahlara yönlendirildi. İncelemelerin tamamlanmasının ardından kaza yapan araç kaldırıldı, yol yeniden trafiğe açıldı. B.K.’nın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Kaynak: DHA

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Kartal Trafik kazası
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