Piyasaları Altüst Etmişti... Trump'tan Yeni 'Ticaret' Hamlesi

Göreve başlar başlamaz imzaladığı radikal kararnamelerle dengeleri değiştiren ABD Başkanı Donald Trump, son olarak getirdiği ek gümrük vergi tarifeleriyle de Çin ile bir ticaret savaşı başlatıp küresel piyasalara darbe vurdu. Çin ile müzakere edeceğini açıkladıktan sonra gözlerin üzerine çevrildiği Trump, Truth Social hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.

İsviçre'de Çin ile çok iyi bir toplantı yapıldığını söyleyen Donald Trump, "Pek çok şey görüşüldü, birçok konuda mutabık kalındı. Dostane ama yapıcı bir şekilde tam bir yeniden başlama süreci müzakere edildi. Hem Çin hem de ABD'nin yararına olacak şekilde Çin'in Amerikan iş dünyasına açılmasını görmek istiyoruz. Büyük ilerleme kaydedildi" diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

Başkan Trump, 2 Nisan'da aralarında Çin'in de olduğu ticaret ortaklarına ek gümrük vergileri açıklamıştı. Çin'in karşılık vermesiyle iki ülke arasında başlayan tarife restleşmesi sonunda ABD, Çin'e uyguladığı gümrük tarifesini yüzde 145'e kadar çıkartmış, Çin de ABD'ye yüzde 125 gümrük tarifesi getirmişti.

Washington yönetimi, diğer ülkelere getirdiği ek tarifeleri 90 gün ertelerken, Çin'e yönelik tarifeler yürürlüğe girmişti.

Tırmanan ticari gerilim sonrasında Amerikalı ve Çinli yetkililer, bu hafta sonu tarife müzakereleri için İsviçre'de bir araya gelmek üzere anlaşmıştı. Müzakerelerde ABD tarafını Hazine Bakanı Scott Bessent ve Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer, Çin tarafını ise Ekonomik İlişkilerden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Hı Lifıng'in temsil edeceği bildirilmişti.

Kaynak: AA