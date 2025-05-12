Merkez Bankası Rezervleri 2 Ay Sonra Yeniden Artmaya Başladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yaklaşık 57 milyar dolarlık döviz satış sürecinin ardından, faiz artışı ve sıkı para politikası önlemleriyle birlikte geçen hafta rezervlerini yeniden artırmaya başladı. Reuters'ın haberine göre, geçen hafta toplam rezerv 6 milyar dolar ile iki aydır ilk kez arttı.

REZERV ARTIŞININ SÜRMESİ BEKLENİYOR

Ekonomik aktörler, yaz ayları boyunca yeni bir türbülans yaşanmadıkça rezerv artışının devam etmesini bekliyor. Öncü verilere göre, TCMB toplam rezervi geçtiğimiz hafta 6 milyar dolar artarak 144,5 milyar dolara, net rezerv ise 4,6 milyar dolarlık yükselişle 37,4 milyar dolara ulaştı; swap hariç net rezerv de 18,1 milyar dolara çıktı.

TCMB Başkanı Fatih Karahan geçen haftaki TBMM sunumunda rezervlerdeki erimenin son günlerde durduğunu ve ters yönde bir eğilimin başladığını söylemişti. Karahan, "Kendi değerlendirmemiz rezerv yeterliliğinin tam olarak olmadığı yönünde. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde piyasa koşulları el verdiğince rezerv biriktirmemiz gerektiğini düşünüyoruz" dedi.

GECELİK FAİZLER YÜZDE 49 SEVİYESİNDE

TCMB’nin 700 baz puanlık faiz artışı ve ardından gelen likidite hamleleri piyasada Türk Lirası lehine bir denge kurarken, bankanın gecelik faizleri üst bant olan yüzde 49 seviyesinde tutmaya devam ettiği görülüyor. Döviz satışlarına ek olarak, makroihtiyati önlemler kapsamında yabancı para zorunlu karşılıkları 200 baz puan artırıldı; ihracat döviz gelirlerinin satış oranı yüzde 35 olarak sabitlenip dönüşüm desteği yüzde 3’e çıkarıldı.

NE OLMUŞTU?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 19 Mart'ta gözaltına alınması ve 23 Mart'ta tutuklanmasıyla devam eden süreçte Merkez Bankası'nın rezervleri erimişti. CHP lideri Özgür Özel, rezervlerin erimesine şu sözlerle tepki göstermişti:

"Ben Mehmet Şimşek başarılı olsun isterim ama Mehmet Şimşek sahtekar çıktı. Topladığı rezervler vardı. Neye karşı? Enflasyon düşsün diye, ekonomi zırhlı olsun, korunaklı olsun diye. Bu ülkede bir demokraside yapılabilecek en yanlış iş yapıldı. Bütün dünyanın gözü önünde ülkenin en bilindik siyasi aktörlerinden birine siyasi operasyon çektiler. Bir sonraki cumhurbaşkanını hapse attılar ve bunun borsayı batıracağı, dövizi fırlatacağı ve bu döviz 100 lira olmasın diye rezervlerin yakılmak zorunda kalacağı belli. Buna karşı sustu, 'Yapmayın' demedi, pozisyon açmadı ve dedi ki: 'Rezervler bir gün satılmak için biriktirilir.' O gün bugün mü? O gün bugün mü? Utanmaz adam, çıldırıyorum. Rezervler Ekrem İmamoğlu tutuklandığı gün borsa düşmesin, dolar fırlamasın diye mi tutulur? 'Bir gün yakmak için biriktirdik o rezervleri.' diyor."

Kaynak: Haber Merkezi